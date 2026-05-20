ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
Ειδήσεις
07:45 - 20 Μάι 2026

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μαύρα νέφη συγκεντρώνονται πάνω από τα ελληνοτουρκικά, καθώς η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν αμφισβητεί ευθέως το δόγμα των «ήρεμων νερών», απειλώντας να δώσει νομική υπόσταση στη «Γαλάζια Πατρίδα». Σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική τροχιά, το ζήτημα αποκτά αυτόματα και εσωτερικές πολιτικές διαστάσεις, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η στάση των Βρυξελλών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτηματικά προκάλεσε και το timing της απόσυρσης των Patriot από την Κάρπαθο και η αντικατάστασή τους με Mirage. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για επιχειρησιακό μέτρο· ωστόσο, η χρονική συγκυρία δεν έπαψε να τροφοδοτεί συζητήσεις και πολιτικές αιχμές.

Σε αυτό το κλίμα ήρθαν να προστεθούν και τα «καρφιά» του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν δίστασε, για ακόμη μία φορά, να επιτεθεί στην κυβέρνηση – χωρίς να αναφέρει ονοματικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – για τις επιλογές της στα ελληνοτουρκικά, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του για την απόσυρση των Patriot και καλώντας, μάλιστα, σε έκτακτη ευρωπαϊκή σύνοδο με φόντο τις τουρκικές απειλές.

Πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία

Συμμερίζονται όμως οι Ευρωπαίοι τις ελληνικές ανησυχίες; Μάλλον όχι, αν κρίνει κανείς τη στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι Βρυξέλλες και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στον γεωπολιτικό ρόλο της Άγκυρας, τόσο λόγω της στάσης της στο Ουκρανικό όσο και εξαιτίας της ευρύτερης θέσης της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Χαρακτηριστική ήταν, άλλωστε, και η τοποθέτηση της Φινλανδής ΥΠΕΞ, Ελίνα Βάλτονεν, στο γερμανικό ZDF, η οποία, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι μόλις τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη πληρούν σήμερα τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη άμυνα. Πέρα από τη Φινλανδία και την Πολωνία, αλλά και την ίδια την Ουκρανία λόγω της εμπειρίας της σύγκρουσης, ανέφερε και την Τουρκία.

Εξαίρεση – διόλου ασήμαντη – αποτελεί η στήριξη της Γαλλίας του Εμανουέλ Μακρόν, την οποία τόνισε κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής του στην Αθήνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν μας χρειαστείτε, θα είμαστε εδώ». Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν αστερίσκοι. Ο Μακρόν βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του, καθώς του χρόνου διεξάγονται προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και δεν είναι ακόμη σαφές ποιος θα είναι ο διάδοχός του, από τη στιγμή που στον ίδιο δεν επιτρέπεται νέα υποψηφιότητα. Για την ώρα, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι είτε ο Μπαρντελά είτε ο Μελανσόν θα ακολουθήσουν την ίδια πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, αν υπολογίσουμε τις κινήσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, η λογική της διπλωματικής απομόνωσης της Άγκυρας που έχει επιχειρηθεί κατά το παρελθόν δεν φαίνεται στην παρούσα συγκυρία ικανή να αποδώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες δεν θα επιχειρήσουν παρασκηνιακά να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης, εφόσον χρειαστεί.

Από την ένταση στην αποκλιμάκωση και το αντίστροφο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν παύουν να ακούγονται φωνές που υποστηρίζουν ότι ίσως απαιτείται η πολιτική βούληση ώστε Αθήνα και Άγκυρα να αγγίξουν τον σκληρό πυρήνα των διαφορών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως δείχνει η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, οι δύο πλευρές μοιάζουν να εναλλάσσονται διαρκώς ανάμεσα σε περιόδους σχετικής ηρεμίας και φάσεις αυξημένης έντασης.

Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι οι προσπάθειες απομονωτισμού της Άγκυρας στη διεθνή σκακιέρα έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Στην πράξη, τα βασικά προβλήματα παραμένουν και συνεχίζουν να «σέρνονται», άλλοτε με πιο πύρινη ρητορική και άλλοτε πιο υπόγεια.

Ο ρόλος του timing

Το επόμενο ερώτημα αφορά το γιατί η Τουρκία επιλέγει το συγκεκριμένο timing και κατά πόσο έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα όλοι οι «παίκτες» αρχίζουν να βαδίζουν σε ρυθμούς εκλογών. Είναι μια πιθανότητα. Από την άλλη, όμως, ενδέχεται να υπάρχουν και διαφορετικά κίνητρα. Για παράδειγμα, η Άγκυρα ίσως επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσω της νομικής κατοχύρωσης της «Γαλάζιας Πατρίδας», σε μια στιγμή που, σε λίγες εβδομάδες, αναμένεται να φιλοξενήσει την ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία θα παρευρυθεί προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμούσε τις ΗΠΑ σε ρόλο «διαιτητή» για την επίλυση των διαφορών τους. Και αν κρίνει κανείς από τα πεπραγμένα των τελευταίων μηνών, μια αμερικανική εμπλοκή στην παρούσα φάση ίσως περιέπλεκε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ωστόσο, παρά τη δυσπιστία του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ένα ενδονατοϊκό ρήγμα δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο η αυξημένη ένταση να αξιοποιείται ως διαπραγματευτικό εργαλείο, προκειμένου να εξασφαλιστούν ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ, όπως η πρόσβαση στα F-35.

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση δεν έδειξαν να αιφνιδιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης. Το στοίχημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο θα καταφέρουν να την αποκλιμακώσουν. Σε μια περίοδο που είναι ήδη, στην πράξη, προεκλογική και όπου οι θερμότερες ρητορικές εντάσεις γύρω από τα ελληνοτουρκικά θεωρούνται συχνά «μέρος του παιχνιδιού», αυτό συνιστά μια ακόμη πολιτική και διπλωματική πρόκληση. Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν φωνές εντός ΝΔ που ευθυγραμμίζονται με την πιο σκληρή γραμμή των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ενώ η κάθοδος κομμάτων δεξιά της ΝΔ αναμένεται να πιέσει περαιτέρω τους υποψηφίους του κόμματος ως προς τις θέσεις που υιοθετούν για τα εθνικά θέματα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»
Πολιτική

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο
Πολιτική

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot
Ανεμοδείκτης

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία
Πολιτική

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές
Πολιτική

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
20/05/2026 - 08:41

Κλιματική αλλαγή: Οι επιστήμονες εγκαταλείπουν τα ακραία σενάρια, αλλά το πρόβλημα παραμένει

Φορολογία
20/05/2026 - 08:30

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 08:25

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου – Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν

Αναλύσεις
20/05/2026 - 08:20

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη €182 εκατ. στο α’ τρίμηνο – Πιστωτική επέκταση στα €500 εκατ.

Τεχνολογία
20/05/2026 - 07:57

Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιες περιπτώσεις αυξάνει τις θέσεις εργασίας αντί να τις καταστρέφει

Ομόλογα
20/05/2026 - 07:55

Γιατί εκτοξεύονται τα ομόλογα παγκοσμίως - Τι φοβάται η αγορά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:45

Σε αχαρτογράφητα νερά τα ελληνοτουρκικά – Τα κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
20/05/2026 - 07:36

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Οικονομία
19/05/2026 - 23:28

Πιερρακάκης στο France 24: H Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 23:05

Αντωνάκου (Google): Μόλις 9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση

Ακίνητα
19/05/2026 - 22:48

Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:30

BriQ Properties: Αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Υγεία
19/05/2026 - 22:20

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 22:10

Coca Cola 3E: Εγκαίνια για τη νέα γραμμή παραγωγής φιαλών PΕΤ στο Σχηματάρι παρουσία του Πρωθυπουργού 

Ειδήσεις
19/05/2026 - 22:00

Βανς: Σημαντική η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις - Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία

Magazino
19/05/2026 - 22:00

Panathēnea 2026: Σινεμά, μουσική, AI και άρωμα Όσκαρ στην Αθήνα

Οικονομία
19/05/2026 - 21:42

Fitch: Ανάπτυξη 1,7% για την Ελλάδα το 2026 - Στο 120% του ΑΕΠ το χρέος έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 21:22

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ... μπαίνει στα Στενά του Ορμούζ για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων

Τεχνολογία
19/05/2026 - 21:17

Το σχέδιο για να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της ΑΙ - Δασκαλάκης: Χρειάζεται μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ

Υγεία
19/05/2026 - 21:11

Πανελλήνιες 2026: Το συγκινητικό μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού σε μαθητές και γονείς – «Η αξία σου δεν μετριέται με έναν βαθμό»

Οικονομία
19/05/2026 - 20:57

OEE: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:40

Νορβηγία: Γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πολική αρκούδα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 20:21

ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Απάντηση Φλωρίδη στην Κοβέσι: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ