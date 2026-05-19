Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Η συγκυρία γεννά ερωτήματα σε κρίσιμα πεδία και οι απαντήσεις δεν είναι όσο προφανείς θα ανέμενε κανείς.

Προ μηνών, στην αρχή του πολέμου στον Κόλπο, η κυβέρνηση είχε κερδίσει πόντους (μεταφορικά και δημοσκοπικά), με κάποιους εύστοχους χειρισμούς. Είχε στείλει δύο φρεγάτες στα ανοιχτά της Κύπρου και συστοιχίες πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο. Η Τουρκία είχε αντιδράσει και για τις δύο ενέργειες, με τις γνωστές κορώνες.

Τώρα και ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, η Τουρκία ετοιμάζεται να αναβαθμίσει τις προκλήσεις, νομοθετώντας το μέχρι σήμερα θεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και όλοι προεξοφλούν μία κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Patriot απομακρύνονται από την Κάρπαθο, ενώ η φρεγάτα Κίμων έχει ήδη αποχωρήσει από την Κύπρο (την επισκέφτηκαν άλλωστε πρόσφατα Μητσοτάκης και Μακρόν, κατά την διάρκεια της παραμονής του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα). Δεν εξηγούνται και πολύ εύκολα αυτές οι ενέργειες, ειδικά αν ανησυχούμε για κάποια νέα κρίση με την Τουρκία. Και οι επιφυλάξεις που εκφράζονται υπό αυτές τις συνθήκες (και) από τον Αντώνη Σαμαρά, είναι μάλλον δικαιολογημένες…