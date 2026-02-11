Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος - Οι μετοχές που αντιστάθμισαν την τραπεζική πτώση
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε πλάγιο κανάλι βραχυπρόθεσμα ο ΓΔ με το εύρος διακύμανσης να οριοθετείται μεταξύ 2300-2400 μονάδων. Το σημερινό (11/2) κλείσιμο στο ΧΑ κοντά στο μέσο  όρο (ΓΔ 2345 +0,02%) αλλά με τζίρο χαμηλότερο του ετήσιου μέσου όρου στα 323 εκατ. ευρώ.

Συνολικά 11 οι μετοχές του FTSE με θετικό πρόσημο με την ΕΕΕ +4,4% να ξεχωρίζει μαζί με ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,7% έχοντας extra boost από την έκθεση της Pantelakis Sec. με rerating και τιμή στόχο στα 42,40. Ανοδικά και οι TITAN +0,9%, με την θετική έκθεση της Citi με τιμή στόχο στα 70 ευρώ, AKTR +1,2%, CENER +1,5% με κοινό χαρακτηριστικό και των πέντε προαναφερόμενων μετοχών την καταγραφή είτε ιστορικών είτε πολυετών υψηλών, ΟΤΕ +1,5% και ΜΠΕΛΑ +0,4%.

Μεταξύ των 13 μετοχών που υποχώρησαν, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν η AΛΦΑ -3,7%, ΕΥΔΑΠ -2%, ΑΡΑΙΓ -1,5%, ΕΛΠΕ -1%, ΟΠΑΠ -2,1%, ΕΥΡΩΒ -1,8%, ΠΕΙΡ -1,5% αλλά και METLEN -1,4% πλησιάζοντας πάντως δυνατά σημεία στήριξης (35,50) ενώ παράλληλα το fund Covalis ανακοίνωσε μείωση στην short θέση που έχει ανοίξει κάτω του 0,5% (στο οποίο έχει υποχρέωση ανακοίνωσης κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κινείται για κλείσιμο θέσης).

Φυσιολογική υποχώρηση για τον ΔΤΡ -1,4%, κυρίως λόγω ΑΛΦΑ με ηπιότερη προσφορά στις υπόλοιπες και σχετική ανάκαμψη μετά το μεσημέρι.

Κάπως καλύτερη η εικόνα σε μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση με περισσότερες ανοδικές παρά καθοδικές μετοχές, με τις ΛΑΒΙ +3,2% σε νέο πολυετές υψηλό, ΟΤΟΕΛ +2,6%, ΑΒΑΞ +4,4% με την συνδρομή και της έκθεσης της Euroxx με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 4,7 ευρώ, ΑΛΜΥ +4,5% συνεχίζοντας το σερί με 8/10 ανοδικές συνεδριάσεις και ACAG +7.1% με εντυπωσιακή ενδοσυνεδριακή αντίδρασξ.

Άλλη μια δύσκολη συνεδρίαση για την BYLOT -0,2% με εκ νέου αντίδραση από τα χαμηλά των 0,95 (-3,5%) , χαμηλότερα η ΦΡΛΚ -0,8%, NOVAL -1,4%, ΠΡΟΦ -1%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0,9%, πιέσεις στην μικρή κεφαλαιοποίηση σε ΠΕΡΦ -3,1%, QLCO -2,2%, ΑΕΜ -0,4% και ΥΚΝΟΤ -0,8% σε χαμηλά εξαμήνου, θετικά κλεισίματα για ΙΝΛΙΦ +2,2%, DIMAND +2.7%.

Στη δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ με επανέκδοση του 10ετούς Ομολόγου λήξης 6/2036 αντλήθηκε τελικά ποσό 300 εκ. ευρώ με επιτόκιο στο 3,34%.

Πτωτικές τάσεις στην Ευρώπη, λιγότερο στον Dax -0.1% και περισσότερο στον ΜΙΒ -0,4%, ανοδικά τα futures στις ΗΠΑ, εξακολουθεί η μεταβλητότητα στα κρυπτονομίσματα με το Bitcoin στα 67000 $.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 19:34
