Λαγκάρντ προς ΕΕ: Πέντε προτεραιότητες για την αντιμετώπιση ΗΠΑ και Κίνας
17:53 - 11 Φεβ 2026

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε την Τετάρτη 11/2 έκκληση προς τους ηγέτες της ΕΕ για άμεση ανάληψη δράσης σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς, περιλαμβανομένου του ακανθώδους ζητήματος της έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η παρέμβαση της Λαγκάρντ έρχεται ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσο τις απρόβλεπτες πολιτικές των ΗΠΑ όσο και τη διείσδυση της Κίνας στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές εξαγωγών.

Ο «οδικός χάρτης» της ΕΚΤ

Η ΕΚΤ απέστειλε στους ηγέτες της ΕΕ έναν «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων, στον οποίο προσδιορίζονται πέντε βασικές προτεραιότητες:

  • Δημιουργία Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων – για να κινητοποιηθούν κεφάλαια και να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
  • Προώθηση του ψηφιακού ευρώ – ως μέσο ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της ΕΕ.
  • Εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς – για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας και θωράκιση του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης – με στόχο μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική αυτονομία.
  • Αύξηση συμμετοχής των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές – μέσω ειδικών λογαριασμών αποταμίευσης και επενδύσεων, όπως τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Στο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει το αναπτυξιακό της δυναμικό και την ανθεκτικότητά της μέσω συντονισμένης συλλογικής δράσης, αύξησης της παραγωγικότητας και κινητοποίησης επενδύσεων.

Προτάσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του σχεδίου είναι η πρόταση για δημιουργία ενός κοινού, υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκού «ασφαλούς» τίτλου σε ευρώ, που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις αγορές και θα αυξάνει τη διαθεσιμότητα ποιοτικών εγγυήσεων. Παρά τη διαχρονική υποστήριξη της ΕΚΤ για περισσότερα κοινά ομόλογα, χώρες όπως η Γερμανία αντιδρούν, επικαλούμενες τον περιορισμό της αμοιβαιοποίησης του χρέους εκτός περιόδων κρίσης.

Το έγγραφο επαναφέρει επίσης το αίτημα για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων και για ενιαίο μηχανισμό παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις εξυγίανσης τραπεζών.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η ΕΚΤ προτείνει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και της πολιτικής αυτονομίας της Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ένωση.

