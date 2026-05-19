«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολλαπλά και σαφή μηνύματα προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη δήλωσή του για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει ευθέως τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα, προειδοποιώντας για τους κινδύνους του τουρκικού αναθεωρητισμού και αφήνοντας αιχμές για τις επιλογές της Αθήνας στο πεδίο της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

«Η ιστορική μνήμη είναι θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα πως αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία «σε καιρούς αναθεωρητισμού».

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο κ. Σαμαράς στο ζήτημα της απομάκρυνσης των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του με κυβερνητικούς χειρισμούς που – όπως υπονοεί – αποδυναμώνουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να διατηρεί ενεργό το casus belli απέναντι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, δεν μπορεί να αποσύρονται κρίσιμα αμυντικά συστήματα από το Αιγαίο τη στιγμή που η Άγκυρα εξακολουθεί να απειλεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, διατηρώντας επίσημα την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Οι αναφορές του ερμηνεύονται ως ευθεία προειδοποίηση προς το Μέγαρο Μαξίμου να μην εκπέμπονται μηνύματα χαλάρωσης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα επιχειρεί να κρατήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα.

Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά ακόμη ένα βήμα, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο τις τουρκικές απειλές κατά της χώρας μας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού στο Facebook:

«Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας.

Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος.

Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού.

Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!

Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών».

Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»!