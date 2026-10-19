Χρηστίδης: Μινιατούρα Τραμπ ο κ. Γεωργιάδης

«Κοινωνική ειρήνη και προοπτική χωρίς την κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει», τόνισε σήμερα (19/10) ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική εκπομπή που παραχώρησε, με φόντο τις κοινωνικές αντιδράσεις στη Γαλλία, οι οποίες - όπως είπε - αναδεικνύουν την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά.

«Όλη η συζήτηση στη Γαλλία αφορά το βιοτικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο και διαμαρτύρονται για το κόστος στέγασης, το κόστος ενέργειας, του τρόπου με τον οποίο το βιοτικό τους επίπεδο συμπιέζεται. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες, ειδικά οι νεότερες γενιές, οι οποίες βλέπουν τα πράγματα να εξελίσσονται με πολύ μεγάλες ανισότητες, σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, με πολύ λιγότερες ευκαιρίες από αυτές τις οποίες είχαν άλλες γενιές», επισήμανε.

Παράλληλα, σχολίασε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης των πολιτικών επιλογών και ουσιαστικής υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου.

«Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ουραγός των εξελίξεων. Έχουμε μια διεθνή πολιτική, η οποία αφήνει την Ευρώπη να πληρώσει το μάρμαρο μόνη της. Εδώ πρέπει να δούμε τι δεν πάει καλά και φυσικά να αντιληφθούμε τον ρόλο του διεθνούς δικαίου στα ζητήματα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτό να εφαρμόζεται. Γιατί είδατε ότι ξαφνικά ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκει μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι και όλο αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σήμερα λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για τη στάση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που - όπως ανέφερε - υποστήριζαν ανοιχτά την πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

«Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία για τους τραμπιστές υπουργούς που είχε, οι οποίοι υπερασπίζονταν για πολλά χρόνια την πολιτική, την οποία είτε υποσχόταν είτε εφαρμόζει ο Πρόεδρος Τραμπ και που αφήνει την Ευρώπη σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, λαμβάνοντας υπόψη το τι συμβαίνει και στη γειτονιά μας», πρόσθεσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη δημόσια παρουσία και την πολιτική στάση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τον “μινιατούρα του Ντόναλντ Τραμπ”.

«Είναι προφανές ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει πάρει την απόφασή του να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προσπαθεί να προκαλεί κάθε έλλογο πολίτη της χώρας φτιάχνοντας μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα του είναι μια απομίμηση, μια μινιατούρα του κυρίου Τραμπ», είπε και αντιπαρέβαλλε τη στάση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι πρόκειται για δυο διαφορετικούς κόσμους.

«Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι πρόβλημα δικό μας. Είναι πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η συμπεριφορά, κατά την άποψή μου, δεν ταιριάζει ούτε με το πολιτικό σύστημα, ούτε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε την προοπτική. Έχει να πει κάτι τώρα ο κύριος Γεωργιάδης ή πολλοί ακόμα από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποθέωναν τον πρόεδρο Τραμπ και όσους ήταν εδώ εκπρόσωποί του ή έκαναν παρέα μαζί τους;», κατέληξε.