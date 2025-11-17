ΣΑΦΕΕ: 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών & Έρευνας

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των έξι προηγούμενων συνεδρίων, ο Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας, με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην ανάπτυξη νέων θεραπειών», την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ, του ξενοδοχείου Divani Caravel, από τις 10:00 έως τις 15:30.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, φορέων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, καθώς επίσης και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Απευθύνεται σε ερευνητές Επιστημών Υγείας, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών, στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων, CROs, στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, των ΔΥΠΕ και Νοσοκομειακών Μονάδων, φαρμακοποιούς και Φοιτητές.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης,θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και ο Dr. Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Γενικός Διευθυντής του ΣΑΦΕΕ, θα κάνει την προσφώνηση.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ.: Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Γιώργος Παπάζογλου, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), Σπύρος Σαπουνάς, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.).

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει επιμεληθεί η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με προεδρεύοντα τον Καθηγητή Νανοτεχνολογίας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Δεμέτζο και περιλαμβάνει: