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ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη
Οικονομία
10:18 - 03 Ιουν 2026

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 2% το 2027, με πληθωρισμό στα ύψη

Γιώργος Αλεξάκης
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Πιο συγκρατημένους ρυθμούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει ο ΟΟΣΑ, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και κατά 2% το 2027. Την ίδια στιγμή, ο διεθνής οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί στο 4,2% το 2026, υπό την επίδραση των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να στηρίζεται στις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τον τουρισμό, ενώ σημαντική ώθηση αναμένεται να προσφέρουν και οι εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, η αύξηση της απασχόλησης, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση, παρά τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ακολουθώντας τη βελτίωση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές αβεβαιότητας.

Πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 4,2% το 2026 πριν αποκλιμακωθεί στο 2,6% το 2027, καθώς οι υψηλότερες διεθνείς τιμές ενέργειας μετακυλίονται στο κόστος παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η ενεργειακή παραγωγή και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα αποκατασταθούν σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η πορεία του τουρισμού εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, μια ισχυρότερη του αναμενομένου τουριστική περίοδος θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάπτυξη, ενώ αντίθετα καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ή παρατεταμένες ενεργειακές αναταράξεις θα επιβάρυναν τις προοπτικές.

Πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση του χρέους

Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο ΟΟΣΑ προβλέπει τη διατήρηση σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στο 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 2,7% το 2027, μετά το ιδιαίτερα υψηλό 4,4% που καταγράφηκε το 2025.

Η δημοσιονομική επίδοση αναμένεται να συμβάλει στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, το οποίο προβλέπεται να υποχωρήσει στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027 από 146,1% το 2025, σύμφωνα με τον ορισμό του Μάαστριχτ.

Τα νέα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής αντιστοιχούν στο 0,8% του ΑΕΠ το 2026 και στο 1% το 2027 και περιλαμβάνουν κυρίως παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες, καθώς και αυξημένες δαπάνες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Οι προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να παραμείνουν κεντρικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής, καθώς οι δημογραφικές πιέσεις και οι αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα δημόσια οικονομικά.

Παράλληλα, εισηγείται τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω περιορισμού φοροαπαλλαγών και εντατικοποίησης των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η αναβάθμιση των πολιτικών κατάρτισης αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη διατήρηση υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

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