«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξέφυγε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat άγγιξε το 5%.

Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 4,6%.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,2%, από 3,0% τον Απρίλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2,0% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας αποτελούν τη βασική αιτία της νέας ανόδου του πληθωρισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyge790rqex?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

H εξέλιξη αυτή αυξάνει ασφαλώς και τις πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.