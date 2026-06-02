ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομία
12:40 - 02 Ιουν 2026

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξέφυγε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο, καθώς σύμφωνα με τη Eurostat άγγιξε το 5%.

Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 4,6%.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,2%, από 3,0% τον Απρίλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2,0% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας αποτελούν τη βασική αιτία της νέας ανόδου του πληθωρισμού.

eurostat 91398

{https://exchange.glomex.com/video/v-diyge790rqex?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

H εξέλιξη αυτή αυξάνει ασφαλώς και τις πιθανότητες για νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/06/2026 - 12:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: 3.850 συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας το πρώτο τετράμηνο του 2026

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές
Ναυτιλία

Ιστορική εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ - Χατζηιωάννου: Θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία
Πολιτική

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας
Ειδήσεις

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:29

Γιορτή Λήξης του 8ου ετήσιου κύκλου προγραμμάτων ρομποτικής στον Δήμο Αριστοτέλη, με την υποστήριξη της Ελληνικός Χρυσός

Πολιτική
02/06/2026 - 12:28

«Η ΕΛΑΣ δεν αποτελεί έκφραση Λαϊκού Μετώπου»: Τα πυρά της Νέας Αριστεράς μετά τη διάσπαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ