ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Hellenic Train: Αναστολές και αλλαγές δρομολογίων την Τρίτη λόγω 24ωρης απεργίας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:19 - 17 Νοε 2025

Hellenic Train: Αναστολές και αλλαγές δρομολογίων την Τρίτη λόγω 24ωρης απεργίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικές ανατροπές αναμένονται αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς η 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train θα επηρεάσει τόσο τα υπεραστικά δρομολόγια όσο και τις γραμμές του προαστιακού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μεγάλο μέρος των δρομολογίων θα ανασταλεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνουν τροποποιήσεις με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στους επιβάτες. Η Hellenic Train καλεί το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται τακτικά για τις αλλαγές, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον προσαρμογές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Μετατροπές στα βραδινά δρομολόγια της Δευτέρας

Ήδη από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, καταγράφονται διαφοροποιήσεις στη γραμμή Πειραιάς - Κιάτο. Τα βραδινά δρομολόγια 2302 (21:14) και 2304 (22:14) θα εξυπηρετηθούν μερικώς με λεωφορεία στο σκέλος Μαγούλα - Κιάτο, χωρίς ενδιάμεση στάση στο Ζευγολατιό.

Οδηγίες για το επιβατικό κοινό

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Πληροφορίες παρέχονται στα εκδοτήρια των σταθμών, στην ιστοσελίδα της Hellenic Train και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 14511.

Η εταιρεία έχει δημοσιεύσει αναλυτικό πίνακα με όλες τις αυριανές αναστολές και τροποποιήσεις, διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Hellenic Train: Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης προς Φλώρινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ