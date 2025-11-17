Hellenic Train: Αναστολές και αλλαγές δρομολογίων την Τρίτη λόγω 24ωρης απεργίας

Σημαντικές ανατροπές αναμένονται αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στο σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς η 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train θα επηρεάσει τόσο τα υπεραστικά δρομολόγια όσο και τις γραμμές του προαστιακού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μεγάλο μέρος των δρομολογίων θα ανασταλεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνουν τροποποιήσεις με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στους επιβάτες. Η Hellenic Train καλεί το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται τακτικά για τις αλλαγές, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον προσαρμογές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Μετατροπές στα βραδινά δρομολόγια της Δευτέρας

Ήδη από σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, καταγράφονται διαφοροποιήσεις στη γραμμή Πειραιάς - Κιάτο. Τα βραδινά δρομολόγια 2302 (21:14) και 2304 (22:14) θα εξυπηρετηθούν μερικώς με λεωφορεία στο σκέλος Μαγούλα - Κιάτο, χωρίς ενδιάμεση στάση στο Ζευγολατιό.

Οδηγίες για το επιβατικό κοινό

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν αναλυτικά το πρόγραμμα των δρομολογίων πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση. Πληροφορίες παρέχονται στα εκδοτήρια των σταθμών, στην ιστοσελίδα της Hellenic Train και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης 14511.

Η εταιρεία έχει δημοσιεύσει αναλυτικό πίνακα με όλες τις αυριανές αναστολές και τροποποιήσεις, διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.hellenictrain.gr/news/anakoinosi-17112025-anastoles-kai-tropopoiiseis-dromologion-logo-24oris-