ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο στα Γρεβενά - Όλες οι συναλλαγές γίνονται ψηφιακά
Ακίνητα
14:48 - 18 Αυγ 2025

Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο στα Γρεβενά - Όλες οι συναλλαγές γίνονται ψηφιακά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την ένταξη 26 νέων περιοχών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου το Κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 147.529 ιδιοκτησιών και 155.289 δικαιωμάτων σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μια νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή: οι πολίτες και οι επαγγελματίες έχουν πλέον πρόσβαση σε εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες για αναζήτηση στοιχείων, ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και έκδοση εγγράφων, με ταχύτερες και πιο αξιόπιστες διαδικασίες.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά. Πιο συγκεκριμένα, οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

  • Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.
  • Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).
  • Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.
  • Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.
  • Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
  • Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.
  • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.
  • Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.
  • Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).
  • Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
  • Δήμος Γρεβενών α) Δημοτική Ενότητα Αβδέλλας, β) Δημοτική Ενότητα Αγίου Κοσμά, γ) Δημοτική Ενότητα Βέντζιου δ) Δημοτική Ενότητα Γοργιανής, ε) Δημοτική Ενότητα Γρεβενών (Τοπικές Κοινότητες Αγίων Θεοδώρων, Αμυγδαλεών, Βατολάκκου, Ελάτου, Ελευθερού, Καλοχίου, Κυρακαλής, Μεγάλου Σειρηνίου, Μυρσίνης, Ροδιάς, Συνδένδρου), στ) Δημοτική Ενότητα Δοτσικού, ζ) Δημοτική Ενότητα Ηρακλεωτών, η) Δημοτική Ενότητα Θεοδώρου Ζιάκα, θ) Δημοτική Ενότητα Μεσολουρίου, ι) Δημοτική Ενότητα Περιβολίου ,ια) Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνης, ιβ) Δημοτική Ενότητα Σμίξης και ιγ) Δημοτική Ενότητα Φιλιππαίων
  • Δήμος Δεσκάτης α) Δημοτική Ενότητα Δεσκάτης και β) Δημοτική Ενότητα Χασίων (Τοπικές Κοινότητες Κατακαλής, Τρικοκκιάς)
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα
Ειδήσεις

Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα

ΤΖΟΚΕΡ: Σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο τα «χρυσά» δελτία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο τα «χρυσά» δελτία

Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου
Magazino

Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών
Ακίνητα

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις
Ακίνητα

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει
Ακίνητα

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
05/06/2026 - 15:49

Αμερικανικά ομόλογα: Άλμα στις αποδόσεις μετά τα ισχυρά στοιχεία απασχόλησης – Στο 4,534% το 10ετές

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:45

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Χρηστίδης: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα

Νομίσματα
05/06/2026 - 15:33

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 15:25

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 15:09

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Πολιτική
05/06/2026 - 15:04

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»

Πολιτική
05/06/2026 - 14:46

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

Ναυτιλία
05/06/2026 - 14:41

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 14:21

«Μύρισε» εκλογές η κίνηση Μητσοτάκη με τον Κυρανάκη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 14:21

ΕΕ: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας από την ευρωπαϊκή προστασία προσφύγων

ΥΔΡΕΥΣΗ
05/06/2026 - 14:21

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

Οικονομία
05/06/2026 - 14:16

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Πολιτική
05/06/2026 - 14:06

Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας λειτουργεί με διαλυτικό τρόπο για την Αριστερά

Αναλύσεις
05/06/2026 - 13:40

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Πολιτική
05/06/2026 - 13:37

Δένδιας: Ιστορική η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 13:33

«Καταφέρατε να ξαναφέρετε τον Τσίπρα»

Οικονομία
05/06/2026 - 13:30

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος στα επιτόκια νέων δανείων τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 13:30

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Περιβάλλον
05/06/2026 - 13:26

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Υγεία
05/06/2026 - 13:17

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 13:15

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Θα μάθω από το λάθος μου»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ