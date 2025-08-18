Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο στα Γρεβενά - Όλες οι συναλλαγές γίνονται ψηφιακά

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Με την ένταξη 26 νέων περιοχών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου το Κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιακό και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Η ενσωμάτωση 147.529 ιδιοκτησιών και 155.289 δικαιωμάτων σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μια νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών εισέρχεται δυναμικά στην ψηφιακή εποχή: οι πολίτες και οι επαγγελματίες έχουν πλέον πρόσβαση σε εύχρηστες ψηφιακές πλατφόρμες για αναζήτηση στοιχείων, ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και έκδοση εγγράφων, με ταχύτερες και πιο αξιόπιστες διαδικασίες.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά. Πιο συγκεκριμένα, οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων (πλην ειδικών περιπτώσεων) μόνο ψηφιακά.

Ψηφιακή διαχείριση νομικών πράξεων από δικηγόρους (εγγραφή προσημείωσης, εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών).

Ηλεκτρονική υποβολή δικαστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Αιτήσεις για διορθώσεις και πρόδηλα σφάλματα μόνο ψηφιακά.

Έρευνα στην κτηματολογική βάση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων 24/7 ψηφιακά.

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο – Καμία φυσική κατάθεση εγγράφων.

Κατάργηση μεγαροσήμων στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking & POS).

Ωράριο λειτουργίας για επιτόπια έρευνα: 08:30 – 13:30 (ενιαία σε όλη τη χώρα).

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται: