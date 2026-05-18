Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Ένα εμβληματικό διεθνές δίκτυο ακινήτων εισέρχεται στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και διεθνείς αγοραστές.

Πιο συγκεκριμένα, η Coldwell Banker Greece, με αφετηρία την επίσημη δημοσιογραφική παρουσίασή της στο πλαίσιο της της 6ης Premium Real Estate Expo (15-17 Μαΐου 2026, Metropolitan Expo) εισέρχεται στην ελληνική αγορά ακινήτων, επενδύοντας στρατηγικά στον τομέα των κατοικιών υψηλών προδιαγραφών και αξιοποιώντας τη δυναμική του διεθνούς δικτύου της Coldwell Banker, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως στον χώρο του real estate.

Το αποτύπωμα

Με ιστορία που ξεκινά το 1906, η Coldwell Banker έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο δίκτυο με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, το διεθνές δίκτυο της εταιρείας αντιστοιχεί σε ετήσιο όγκο πωλήσεων ύψους 246 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της εμβέλεια και τη θέση της στην αγορά ακινήτων υψηλών απαιτήσεων.

Όπως ανέφερε κατα΄την παρουσίαση το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ο Βασίλης Δεληκούρας, εκπρόσωπος της Coldwell Banker Greece, η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην εκπροσώπηση ποιοτικών οικιστικών ακινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο luxury real estate μέσω του προγράμματος Coldwell Banker Global Luxury, ενώ παράλληλα διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων μέσω της Coldwell Banker Commercial.

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, η Coldwell Banker Greece τοποθετείται ως ένα διεθνώς διασυνδεδεμένο δίκτυο συμβούλων ακινήτων με εξειδίκευση σε επιλεγμένα τμήματα της οικιστικής αγοράς και σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Μέσω των διεθνών ψηφιακών πλατφορμών και του Global Referral Network της εταιρείας, επιλεγμένα ελληνικά ακίνητα αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό αγοραστών, επενδυτών και συνεργατών από διαφορετικές αγορές παγκοσμίως.

«Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της Μεσογείου για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και διεθνείς επενδυτές. Η στρατηγική μας εστιάζει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συμβούλων και συνεργατών που θα συνδέει την ελληνική αγορά με ένα διεθνές αγοραστικό κοινό υψηλών απαιτήσεων», αναφέρει ο Βασίλης Δεληκούρας.

Γιατί τώρα στην Ελλάδα;

Όπως τόνισε, αναλυτικότερα, ο κ. Δεληκούρας, η απόφαση της Coldwell Banker να εισέλθει στην ελληνική αγορά συνδέεται με τη σταθερή ανοδική πορεία που καταγράφει ο κλάδος των ακινήτων τα τελευταία χρόνια. Η αγορά κατοικίας στη χώρα μας παρουσιάζει σημάδια ουσιαστικής ανάκαμψης, με αύξηση των τιμών, ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές και επενδυτές. Παράλληλα, η πρόοδος θεσμικών και τεχνολογικών εργαλείων, όπως το Κτηματολόγιο και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, συμβάλλει σταδιακά σε μια πιο ώριμη και διαφανή λειτουργία της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της ελκυστικότητα ως προορισμός για παραθεριστική κατοικία ή πιο μόνιμες μορφές εγκατάστασης, συνδυάζοντας κλίμα, ποιότητα ζωής και εγγύτητα με βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Coldwell Banker Greece προσφέρει μια εξειδικευμένη και διεθνώς διασυνδεδεμένη προσέγγιση στην κατηγορία ακινήτων στην οποία εστιάζει, αξιοποιώντας την πρόσβαση του δικτύου σε ένα ευρύτερο κοινό αγοραστών υψηλών απαιτήσεων και τη διεθνή εμπειρία του συγκεκριμένου τομέα της αγοράς.

Η τοποθέτηση στην ελληνική αγορά

Στο φόντο αυτό, όπως αναφέρθηκε, η Coldwell Banker Greece τοποθετείται στην ελληνική αγορά ως ένα διεθνές δίκτυο συμβούλων ακινήτων με έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα της οικιστικής αγοράς και σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη στρατηγική της εταιρείας παγκοσμίως, με σαφή στόχευση σε ποιοτικά και πολυτελή ακίνητα, αντί για οριζόντια κάλυψη του συνόλου της αγοράς. Η κατεύθυνση αυτή αντανακλάται συνολικά και στα ακίνητα που εκπροσωπούνται από το δίκτυο της Coldwell Banker διεθνώς, όπως παρουσιάζονται και μέσω της πλατφόρμας coldwellbankerinternational.com.

Ειδικά για την κατηγορία των πολυτελών ακινήτων, όπως τονίστηκε, η Coldwell Banker διαθέτει το διεθνές πρόγραμμα προβολής και προώθησης Coldwell Banker Global Luxury, μέσω του οποίου επιλεγμένες κατοικίες προβάλλονται στο παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας και στην εξειδικευμένη πλατφόρμα coldwellbankerluxury.com, απευθυνόμενες σε ένα στοχευμένο κοινό αγοραστών υψηλών απαιτήσεων από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας διεθνών συστάσεων Global Referral Network της Coldwell Banker και ενός εκτεταμένου δικτύου συμβούλων με εξειδίκευση στο luxury real estate, ενισχύεται η διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με αγοραστές και συνεργάτες από διαφορετικές αγορές, διατηρώντας σταθερά την έμφαση στην ποιότητα, την εξειδίκευση και τη διεθνή προσέγγιση.

Ο τρόπος ανάπτυξης της Coldwell Banker Greece;

Με βάση τον κ. Δεληκούρα, η ανάπτυξη της Coldwell Banker Greece βασίζεται σε ένα συνδυαστικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την παρουσία ιδιόκτητων γραφείων όσο και τη συνεργασία με επιλεγμένους επαγγελματίες της αγοράς μέσω ενός περιορισμένου πλαισίου franchise. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη διεθνή πρακτική της Coldwell Banker, δίνοντας έμφαση στη σταδιακή και ελεγχόμενη ανάπτυξη, με κοινά πρότυπα λειτουργίας, επαγγελματισμού και εξυπηρέτησης.

Στόχος είναι η σταδιακή παρουσία σε γεωγραφικές περιοχές όπου συγκεντρώνεται προσφορά ακινήτων που ανταποκρίνονται στα ποιοτικά και εμπορικά κριτήρια του δικτύου, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές με έντονο παραθεριστικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα, η Κρήτη και η Πελοπόννησος. Παράλληλα, τη δραστηριότητα και τη φυσική παρουσία των γραφείων συμπληρώνουν η ελληνική πλατφόρμα coldwellbanker.gr και οι ψηφιακές υποδομές του διεθνούς δικτύου στις ιστοσελίδες coldwellbankerinternational.com, coldwellbankerluxury.com και cbcworldwide.com, ενισχύοντας την προβολή των ακινήτων σε ένα ευρύτερο κοινό αγοραστών και συνεργατών από διαφορετικές αγορές.

Ποιά είναι η Coldwell Banker;

Η Coldwell Banker δραστηριοποιείται στην εκπροσώπηση κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, με ιδιαίτερη έμφαση στο luxury real estate μέσω του προγράμματος Coldwell Banker Global Luxury, ενώ παράλληλα διατηρεί παρουσία και στον τομέα του επαγγελματικού ακινήτου μέσω του Coldwell Banker Commercial. Στην Ελλάδα, η Coldwell Banker Greece αξιοποιεί το διεθνές δίκτυο και τις ψηφιακές πλατφόρμες του ομίλου, συνδέοντας επιλεγμένα ελληνικά ακίνητα με ένα ευρύτερο διεθνές κοινό αγοραστών, επενδυτών και συνεργατών.