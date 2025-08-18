ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα
Ειδήσεις
14:44 - 18 Αυγ 2025

Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου. Τραγικός απολογισμός με τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το xanthinea.gr, συγκρούστηκαν τρία οχήματα. Δύο ΙΧ κι ένα φορτηγό. Το φορτηγό φέρεται να πέσει πάνω στα ΙΧ που περίμεναν στην ουρά για τα διόδια.

Μετά τη σύγκρουση, τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ.

Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 17:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Δείγμα φόβου και πανικού του Μητσοτάκη η ενδεχόμενη επιστροφή Δημητριάδη
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δείγμα φόβου και πανικού του Μητσοτάκη η ενδεχόμενη επιστροφή Δημητριάδη

Ανατροπή ασθενοφόρου στου Γουδή: Πέθανε ο ασθενής που ήταν μέσα
Ειδήσεις

Ανατροπή ασθενοφόρου στου Γουδή: Πέθανε ο ασθενής που ήταν μέσα

Πώς άλλαξαν όλα για την Ουκρανία, μαζί και η στάση της Ελλάδας
Ανεμοδείκτης

Πώς άλλαξαν όλα για την Ουκρανία, μαζί και η στάση της Ελλάδας

Σε χαμηλό 11 ημερών το Bitcoin - Απώλειες άνω των $100 δισ. στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Νομίσματα

Σε χαμηλό 11 ημερών το Bitcoin - Απώλειες άνω των $100 δισ. στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου
Magazino

Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση
Ειδήσεις

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο
Ειδήσεις

Ισπανία: Στους 101 οι θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα το Μάιο

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League
Ειδήσεις

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο
Ειδήσεις

Πανικός στο Τόκιο: Περίπου 20 τραυματίες μετά από επίθεση με χημική ουσία σε εμπορικό κέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 15:45

Πούτιν προς Βερολίνο: «Πατήστε το κουμπί» για να ξαναρχίσει το ρωσικό αέριο μέσω Nord Stream 2

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Τσουκαλάς: Η ακρίβεια είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών

Πολιτική
05/06/2026 - 15:35

Χρηστίδης: Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα

Νομίσματα
05/06/2026 - 15:33

Sell off δίχως φρένα στα crypto – Γιατί το Bitcoin «διολίσθησε» στα $62.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 15:25

Ποσειδώνια 2026: Η Alpha Bank σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνικής ναυτιλίας

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 15:09

Πετρέλαιο: Η ένταση στη Μέση Ανατολή στηρίζει τις τιμές – Προς θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Πολιτική
05/06/2026 - 15:04

ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Ξεκάθαρο μήνυμα Ανδρουλάκη προς Δούκα – Ποιους επέλεξε για τη «σκιώδη κυβέρνηση»

Πολιτική
05/06/2026 - 14:46

Παπαθανάσης: Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές

Ναυτιλία
05/06/2026 - 14:41

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 14:21

«Μύρισε» εκλογές η κίνηση Μητσοτάκη με τον Κυρανάκη

Ειδήσεις
05/06/2026 - 14:21

ΕΕ: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας από την ευρωπαϊκή προστασία προσφύγων

ΥΔΡΕΥΣΗ
05/06/2026 - 14:21

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

Οικονομία
05/06/2026 - 14:16

ΚΕΦΙΜ: Θετική δημοσιονομική εξαίρεση η Ελλάδα, αλλά απατείται πειθαρχία

Πολιτική
05/06/2026 - 14:06

Σακελλαρίδης: Ο Τσίπρας λειτουργεί με διαλυτικό τρόπο για την Αριστερά

Αναλύσεις
05/06/2026 - 13:40

Στα €53 αυξάνει την τιμή-στόχο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Mediobanca

Πολιτική
05/06/2026 - 13:37

Δένδιας: Ιστορική η κατάταξη των πρώτων εθελοντριών γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ανεμοδείκτης
05/06/2026 - 13:33

«Καταφέρατε να ξαναφέρετε τον Τσίπρα»

Οικονομία
05/06/2026 - 13:30

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, άνοδος στα επιτόκια νέων δανείων τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/06/2026 - 13:30

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Περιβάλλον
05/06/2026 - 13:26

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: H COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

Υγεία
05/06/2026 - 13:17

Νοσοκομεία: Επεκτείνεται το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα – Πόσο μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών

Ειδήσεις
05/06/2026 - 13:15

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – «Θα μάθω από το λάθος μου»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/06/2026 - 13:09

Στουρνάρας: Σοβαρές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής – Κρίσιμη η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Πολιτική
05/06/2026 - 13:04

Πιερρακάκης: Αύξηση στο ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών στα €1.600

Οικονομία
05/06/2026 - 13:00

Στο 10,6% η ανεργία: Γυναίκες και νέοι συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:59

Ευρωζώνη: Συρρίκνωση στο α’ τρίμηνο – Δυσκολότερη η «εξίσωση» της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Περιβάλλον
05/06/2026 - 12:42

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

Αυτοδιοίκηση
05/06/2026 - 12:30

Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο

Οικονομία
05/06/2026 - 12:18

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το α' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
05/06/2026 - 12:16

Ρουμανία: Εξερράγη θαλάσσιο drone στην Κωστάντζα – Δεν υπάρχουν θύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ