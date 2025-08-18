Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απανθρακώθηκαν 3 άτομα

Ένα σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου. Τραγικός απολογισμός με τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το xanthinea.gr, συγκρούστηκαν τρία οχήματα. Δύο ΙΧ κι ένα φορτηγό. Το φορτηγό φέρεται να πέσει πάνω στα ΙΧ που περίμεναν στην ουρά για τα διόδια.

Μετά τη σύγκρουση, τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ.

Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού ενώ στο τρίτο όχημα βρίσκονταν άλλα 4 άτομα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό Ιάσμου - Ξάνθης, στο ρεύμα Κομοτηνής - Ξάνθης, λόγω του τροχαίου δυστυχήματος. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης και παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων.