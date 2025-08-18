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ΤΖΟΚΕΡ: Σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο τα «χρυσά» δελτία
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:33 - 18 Αυγ 2025

ΤΖΟΚΕΡ: Σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο τα «χρυσά» δελτία

Reporter.gr Newsroom
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Τη μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής τους επεφύλασσε το ΤΖΟΚΕΡ σε δύο παίκτες, οι οποίοι μετά τη χθεσινοβραδινή ιστορική κλήρωση του παιχνιδιού, ξύπνησαν πολυεκατομμυριούχοι. Οι δύο υπερτυχεροί μοιράστηκαν πάνω από 28,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί στην ιστορία του παιχνιδιού.

Τα τυχερά δελτία, που άλλαξαν τη ζωή των δύο μεγάλων νικητών, είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο και το Παλαιό Φάληρο.

Τα 6 ευρώ που άλλαξαν τη ζωή ενός υπερτυχερού

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, το δελτίο που κατατέθηκε στο Παλαιό Φάληρο είχε συμπληρωμένες 6 στήλες και κόστισε μόλις 6 ευρώ, με τους αριθμούς να αποτελούν προσωπική έμπνευση του παίκτη.

«Οι χθεσινοί υπερτυχεροί του ΤΖΟΚΕΡ κέρδισαν ένα έπαθλο ρεκόρ, το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ, από το να βρεθεί στο κατάστημά του νικητής ενός τέτοιου μυθικού ποσού. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ο νικητής έγραψε ιστορία στο ΤΖΟΚΕΡ και μαζί του, στις χρυσές σελίδες του παιχνιδιού, γράφτηκε και το κατάστημά μας. Είμαι σίγουρη πως όλη η περιοχή θα μιλάει για αυτό το γεγονός για πολύ καιρό», τονίζει η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ, που βρίσκεται στην οδό Αλκυόνης 79 & Αίαντος 31, στο Παλαιό Φάληρο.

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Η κ. Χαρίκλεια Μαρκουλάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο, όπου αναδείχθηκε ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς

Αυτή είναι, μάλιστα, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία που σημειώνεται στο συγκεκριμένο κατάστημα όπως προσθέτει η κ. Μαρκουλάκη: «Πριν 10 χρόνια, το κατάστημά μας είχε αναδείξει έναν ακόμα μεγάλο τυχερό στο ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος είχε κερδίσει 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτό που συνέβη χτες, όμως, ήταν εξωπραγματικό. Με 6 ευρώ, ο υπερτυχερός κέρδισε πάνω από 14,4 εκατ. ευρώ. Μακάρι να συνεχίσουμε να μοιράζουμε χαμόγελα σε πελάτες μας και τα επόμενα χρόνια».

«Χρυσό» σύστημα

Ο δεύτερος υπερτυχερός, που είχε καταθέσει το δελτίο του στο κατάστημα ΟΠΑΠ του κ. Σταύρου Ορφανού, στην οδό Γρέγου 10, στο Μαρκόπουλο, είχε επιλέξει ένα πλήρες σύστημα που τελικά του άλλαξε τη ζωή. Μάλιστα, εκτός από το ασύλληπτο ποσό που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία, σημείωσε και 2 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία, κερδίζοντας επιπλέον 100.000 ευρώ για την κάθε μία.

«Όταν μάθαμε ότι ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς στο μεγαλύτερο έπαθλο στα χρονικά του ΤΖΟΚΕΡ βρέθηκε στο κατάστημά μας δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Επέλεξε ένα πλήρες σύστημα και αποδείχθηκε το σύστημα…της ζωής του. Μάλιστα, εκτός από το τεράστιο έπαθλο που κέρδισε, ήταν διπλά τυχερός, αφού πέτυχε και δύο τυχερά 5άρια στη δεύτερη κατηγορία. Χαιρόμαστε αφάνταστα που κάποιος πελάτης μας θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του και του ευχόμαστε να τα χαρεί όπως επιθυμεί και να είναι πάντα τυχερός» δήλωσε ο κ. Ορφανός.

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Ο κ. Σταύρος Ορφανός, ιδιοκτήτης του καταστήματος ΟΠΑΠ στο Μαρκόπουλο, όπου αναδείχθηκε ο δεύτερος υπερτυχερός

9 επιτυχίες στη δεύτερη κατηγορία

Εκτός από τους 2 μεγάλους νικητές, όμως, η χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ ανέδειξε συνολικά 9 επιτυχίες και στη δεύτερη κατηγορία, με την κάθε μία να κερδίζει από 100.000 ευρώ. Τα τυχερά 5άρια βρέθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία, Λάρισα, Πύργο και Χανιά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 14:37
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