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Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου
Magazino
14:31 - 18 Αυγ 2025

Η «ξερική» ομορφιά των Κυκλάδων στη Σχοινούσα - Έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου

Reporter.gr Newsroom
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Το παραδοσιακό καφενείο στη Χώρα της Σχοινούσας φέτος δεν άνοιξε για να σερβίρει καφέ, αλλά λειτουργεί ως γκαλερί και φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας του Μιχάλη Μπόσκου με τον τίτλο «ξερική».

Ο καλλιτέχνης δηλώνει «τυχερός», καθώς το καφενείο είναι ένα από τα πιο ομορφα κτίρια στο νησί και δεν υπάρχει επισκέπτης που να μην το παρατηρεί. Οι επισκέπτες του νησιού "χαζεύουν", λοιπόν, το κτίριο και σχεδόν όλοι μπαίνουν μέσα για να δουν την έκθεση.

Οι φωτογραφίες της συλλογής «ξερική» (όλες μεσαίου και μεγάλου φορμάτ) εκτίθενται στο καφενείο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Η υψηλή τους ανάλυση και η «ματιά» του φωτογράφου τραβάει τα βλέμματα και όπως μας λέει ο ίδιος, οι περισσότεροι παρατηρούν τις λεπτομέρειες κάθε φωτογραφίας για αρκετή ώρα. «Ταξιδεύουν» με το νου τους στη μακρά ιστορία των τοπίων.

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Η "ξερική" έχει φωτογραφίες κυρίως από τη Σχοινούσα, αλλά υπάρχει επίσης υλικό από τη Σέριφο και την Τήνο, δύο ακόμα αγαπημένα μέρη του Μιχάλη Μπόσκου.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ομορφιά της απλότητας και την αγριάδα των νησιωτικών τοπίων.

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Μπορείτε να επισκεφθείτε την έκθεση 18.30 με 00.30 καθημερινά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 14:56
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