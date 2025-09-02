ΣΤΑ.ΣΥ.: Προκήρυξη για 10 μόνιμες θέσεις – Έως 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Στην κατηγορία ΠΕ έχουν προκηρυχθεί συνολικά έξι (6) θέσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ μία (1) προορίζεται για ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών.
Για την κατηγορία ΤΕ προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις: δύο (2) για ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και άλλες δύο (2) για ΤΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, το αργότερο έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.
Η προκήρυξη είναι ήδη διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις απαιτούμενες ειδικότητες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία συμμετοχής.