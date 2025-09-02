ΣΤΑ.ΣΥ.: Προκήρυξη για 10 μόνιμες θέσεις – Έως 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δέκα (10) θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΣΤΑ.ΣΥ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.). Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), και καλύπτουν συγκεκριμένους τεχνικούς τομείς.

Στην κατηγορία ΠΕ έχουν προκηρυχθεί συνολικά έξι (6) θέσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) αφορούν την ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ μία (1) προορίζεται για ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών.

Για την κατηγορία ΤΕ προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις: δύο (2) για ΤΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και άλλες δύο (2) για ΤΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, το αργότερο έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η προκήρυξη είναι ήδη διαθέσιμη στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις απαιτούμενες ειδικότητες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία συμμετοχής.