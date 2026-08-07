ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Σε λειτουργία τέθηκε από τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσω της οποίας οι φορείς που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δημιουργίας 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Η δράση απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί τη συνέχεια μιας από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στην προσπάθεια επιστροφής τους στην αγορά εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν:

όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι περιφερειακές διευθύνσεις των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,

η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας,

επιχειρήσεις, οργανισμοί και φορείς του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

καθώς και οι επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών με οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στόχος η δημιουργία 43.000 θέσεων εργασίας

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία συνολικά 43.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών, αλλά και για πολίτες ηλικίας 67 έως 74 ετών που δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Με την προσθήκη των νέων 8.000 θέσεων, η δράση επεκτείνεται μετά την πλήρη κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Διάρκεια και επιχορήγηση

Η απασχόληση μέσω του προγράμματος θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος.

Η ΔΥΠΑ θα καλύπτει το 75% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους των συμμετεχόντων φορέων, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ τον μήνα για κάθε ωφελούμενο.

Για τις επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση ύψους 144 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ξεπερνά πλέον τα 660 εκατ. ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης αναδεικνύει τη σημασία του προγράμματος στην ενίσχυση της απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων και στην αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας τους στον δημόσιο τομέα.