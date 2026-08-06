Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

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Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) προς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, που επλήγησαν από δυσμενή καιρικά φαινόμενα (ΚΥΑ 199430_ΦΕΚ Β 4670.- ΦΕΚ Β' 4670/29.07.2026).

Οι ενισχύσεις αφορούν παραγωγούς:

Ρυζιού με ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 2025

Συγκεκριμένων καλλιεργειών με μείωση παραγωγής λόγω παγετού το 2021

Της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας το 2025

Η συνολική χρηματοδότηση του μέτρου είναι 24,7 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του myAADE, τόσο με ηλεκτρονικό μήνυμα, όσο και μέσω της υπηρεσίας «Μηνύματά μου».

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο myBusinessSupport, έως και τις 18 Αυγούστου 2026, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Τα ποσά καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 21 Αυγούστου 2026, αφού έχουν προηγηθεί συμψηφισμοί, όπου απαιτείται.

Προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού ΙΒΑΝ στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» του myAADE.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και διαφανέστερη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας τις διαδικασίες στήριξης του πρωτογενούς τομέα.