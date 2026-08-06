ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:59 - 06 Αυγ 2026

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) προς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, που επλήγησαν από δυσμενή καιρικά φαινόμενα (ΚΥΑ 199430_ΦΕΚ Β 4670.- ΦΕΚ Β' 4670/29.07.2026).  

Οι ενισχύσεις αφορούν παραγωγούς:

  • Ρυζιού με ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 2025
  • Συγκεκριμένων καλλιεργειών με μείωση παραγωγής λόγω παγετού το 2021
  • Της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας το 2025

Η συνολική χρηματοδότηση του μέτρου είναι 24,7 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του myAADE, τόσο με ηλεκτρονικό μήνυμα, όσο και μέσω της υπηρεσίας «Μηνύματά μου».

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο myBusinessSupport, έως και τις 18 Αυγούστου 2026, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Τα ποσά καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 21 Αυγούστου 2026, αφού έχουν προηγηθεί συμψηφισμοί, όπου απαιτείται.

Προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού ΙΒΑΝ στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» του myAADE.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και διαφανέστερη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας τις διαδικασίες στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα φιάσκο σε φιέστα

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»
Εργασιακά

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ