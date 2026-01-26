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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά
08:00 - 26 Ιαν 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών και επιδόματα ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 28 και 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,2 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026.
  • Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από 26 έως και 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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