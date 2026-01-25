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Ευρωπαϊκό πόλο: Χάλκινη η Εθνική με 12-5 επί της Ιταλίας
Ειδήσεις
20:28 - 25 Ιαν 2026

Ευρωπαϊκό πόλο: Χάλκινη η Εθνική με 12-5 επί της Ιταλίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε απόψε στο Βελιγράδι το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά από 22 συμμετοχές και δύο τέταρτες θέσεις. 

Στην μοναδική μεγάλη διοργάνωση όπου η ελληνική ομάδα δεν είχε καταφέρει ποτέ να ανέβει στο βάθρο, η Εθνική επικράτησε με 12-5 της Ιταλίας στον μικρό τελικό της Belgrade Arena, εξασφαλίζοντας εμφατικά το χάλκινο μετάλλιο.

Η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Θοδωρή Βλάχου ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, εμφανίζοντας έντονη επιθετικότητα και αμυντική συνοχή, παίρνοντας προβάδισμα 4-0 στο πρώτο εξάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο οι παίκτες της Εθνικής αντιμετώπισαν αρκετές αποβολές, αλλά χάρη στα μπλοκ και τις αποκρούσεις του Ζερδεβά οι Ιταλοί δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν καμία από τις επτά προσπάθειες τους στον παίκτη παραπάνω, με αποτέλεσμα το ημίχρονο να κλείσει στο 7-2.

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Η ιταλική ομάδα του Σάντρο Καμπάνια συνέχισε να εκμεταλλεύεται τις αποβολές των Ελλήνων (3/17 συνολικά), ωστόσο η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο το υπόλοιπο του παιχνιδιού, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxv52733f2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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