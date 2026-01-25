Τρεις νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Τρεις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (25/1) από ισραηλινά πυρά σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στη λωρίδα της Γάζας, ενώ ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυμάτισε άλλους τέσσερις στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ανατολικά της συνοικίας Τούφα, στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, ενώ ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του από ισραηλινές δυνάμεις στο Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με γιατρούς.

Νωρίτερα, διασώστες ανέφεραν πως ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη στη στέγη πολυώροφου κτιρίου στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άμαχοι που βρισκόντουσαν σε παρακείμενο δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για αυτά τα επεισόδια.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Γουίτκοφ.

«Η συνομιλία ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές ευθυγραμμισμένες όσον αφορά τα επόμενα βήματα και τη σημασία που έχει το να συνεχισθεί η συνεργασία σε όλα τα κρίσιμα για την περιοχή ζητήματα», έγραψε ο Γουίτκοφ στο X.