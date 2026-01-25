Άλεξ Χόνολντ: Έκοψε την ανάσα ο Αμερικανός «spiderman» φτάνοντας στην κορυφή του Taipei 101 χωρίς σκοινιά (video)

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές σε όλον τον κόσμο τον αναρριχητή Άλεξ Χόνολντ να σκαρφαλώνει χωρίς σκοινιά μέχρι την κορυφή του Taipei 101, του ουρανοξύστη με τους 101 ορόφους και ύψος περίπου 508 μέτρα που δεσπόζει στην Ταιπέι.

Η ανάβαση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (24/1), χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας, και μεταδόθηκε live μέσω του Netflix, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Skyscraper Live.

Η απόλυτα επιτυχής προσπάθεια του Χόνολντ μέχρι την κορυφή του κτιρίου, διήρκεσε μία1 ώρα, 31 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Ο 41χρονος αναρριχητής, παρά την εξουθενωτική προσπάθεια και τις αντιστάσεις από τον πολύ δυνατό αέρα, χαμογελούσε σε θεατές που τον παρακολουθούσαν μέσα από τα παράθυρα.

Όπως δήλωσε, η άνοδος χωρίς καμία βοήθεια και μέτρα ασφαλείας καθιστά το εγχείρημα «τη μεγαλύτερη αστική ανάβαση που έχει γίνει ποτέ».

Στην κορυφή τον περίμενε η σύζυγός του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία τον αγκάλιασε και αστειεύτηκε λέγοντας: «Εγώ πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού». Ο ίδιος, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, ήταν να βγάλει μια selfie.

{https://x.com/CheNetflix/status/2015236663186747451}

Στο παρελθόν, στο Taipei 100 είχε σκαρφαλώσει ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ αλλά με τη χρήση σχοινιών.

Ο Χόνολντ είχε αναφέρει ότι θα ανέβαινε στο Taipei 101 ακόμη και χωρίς αμοιβή, αλλά καθώς η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμιο κοινό, θα πληρωθεί με ένα ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «αμήχανα μεγάλο».

Οι New York Times το υπολογίζει στα 400.000-600.000 δολάρια.

{https://x.com/mamboitaliano__/status/2015365230042263762}

Ποιος είναι ο Άλεξ Χόνολντ

Ο Αλεξάντερ Τζ. Χόνολντ (γεννημένος στις 17 Αυγούστου 1985) είναι Αμερικανός αναρριχητής, ευρέως γνωστός για τις free solo αναβάσεις του σε μεγάλους βραχώδεις τοίχους. Έχει καταρρίψει πολλαπλά ρεκόρ ταχύτητας στο λεγόμενο «Τριπλό Στέμμα» του Γιοσέμιτι, ολοκληρώνοντας τις διαδρομές στο Γουότκινς, τη Μύτη και τη Νοτιοδυτική όψη του Χαλφ Ντομ σε 18 ώρες και 50 λεπτά.

Μαζί με τον Χανς Φλοράιν κατέχει το ρεκόρ ανάβασης στη Μύτη, με χρόνο 2 ώρες, 23 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τον ελκύουν ιδιαίτερα οι μεγάλοι τοίχοι και οι απαιτητικές, εκτεταμένες διαδρομές, τις οποίες επιδιώκει να ολοκληρώνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ο Χόνολντ, έγινε παγκοσμίως διάσημος το 2017, όταν ολοκλήρωσε free solo ανάβαση στη διαδρομή Freerider στο El Capitan, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι – μια επίδοση που θεωρήθηκε ιστορική.

Η συγκεκριμένη ανάβαση απαθανατίστηκε στο ντοκιμαντέρ Free Solo, το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ και εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη διεθνή φήμη του. Ταυτόχρονα, ο Χόνολντ έχει αναπτύξει έντονη δράση και πέρα από τον χώρο της αναρρίχησης, ιδρύοντας το Honnold Foundation, μέσα από το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια για κοινότητες που το έχουν ανάγκη.

{https://x.com/OttoHuang120/status/2015325066180100131}