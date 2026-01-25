ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άλεξ Χόνολντ: Έκοψε την ανάσα ο Αμερικανός «spiderman» φτάνοντας στην κορυφή του Taipei 101 χωρίς σκοινιά (video)
Ειδήσεις
21:30 - 25 Ιαν 2026

Άλεξ Χόνολντ: Έκοψε την ανάσα ο Αμερικανός «spiderman» φτάνοντας στην κορυφή του Taipei 101 χωρίς σκοινιά (video)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές σε όλον τον κόσμο τον αναρριχητή Άλεξ Χόνολντ να σκαρφαλώνει χωρίς σκοινιά μέχρι την κορυφή του Taipei 101, του ουρανοξύστη με τους 101 ορόφους και ύψος περίπου 508 μέτρα που δεσπόζει στην Ταιπέι.  

Η ανάβαση έγινε το απόγευμα του Σαββάτου (24/1), χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας, και μεταδόθηκε live μέσω του Netflix, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Skyscraper Live.

Η απόλυτα επιτυχής προσπάθεια του Χόνολντ μέχρι την κορυφή του κτιρίου, διήρκεσε μία1 ώρα, 31 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Ο 41χρονος αναρριχητής, παρά την εξουθενωτική προσπάθεια και τις αντιστάσεις από τον πολύ δυνατό αέρα, χαμογελούσε σε θεατές που τον παρακολουθούσαν μέσα από τα παράθυρα.

View this post on Instagram

A post shared by Reporter.gr (@reporter.gr)

Όπως δήλωσε, η άνοδος χωρίς καμία βοήθεια και μέτρα ασφαλείας καθιστά το εγχείρημα «τη μεγαλύτερη αστική ανάβαση που έχει γίνει ποτέ».

Στην κορυφή τον περίμενε η σύζυγός του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία τον αγκάλιασε και αστειεύτηκε λέγοντας: «Εγώ πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού». Ο ίδιος, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, ήταν να βγάλει μια selfie.

{https://x.com/CheNetflix/status/2015236663186747451}

Στο παρελθόν, στο Taipei 100 είχε σκαρφαλώσει ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ αλλά με τη χρήση σχοινιών.

Ο Χόνολντ είχε αναφέρει ότι θα ανέβαινε στο Taipei 101 ακόμη και χωρίς αμοιβή, αλλά καθώς η ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμιο κοινό, θα πληρωθεί με ένα ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «αμήχανα μεγάλο».

Οι New York Times το υπολογίζει στα 400.000-600.000 δολάρια.

{https://x.com/mamboitaliano__/status/2015365230042263762}

Ποιος είναι ο Άλεξ Χόνολντ

Ο Αλεξάντερ Τζ. Χόνολντ (γεννημένος στις 17 Αυγούστου 1985) είναι Αμερικανός αναρριχητής, ευρέως γνωστός για τις free solo αναβάσεις του σε μεγάλους βραχώδεις τοίχους. Έχει καταρρίψει πολλαπλά ρεκόρ ταχύτητας στο λεγόμενο «Τριπλό Στέμμα» του Γιοσέμιτι, ολοκληρώνοντας τις διαδρομές στο Γουότκινς, τη Μύτη και τη Νοτιοδυτική όψη του Χαλφ Ντομ σε 18 ώρες και 50 λεπτά.

Μαζί με τον Χανς Φλοράιν κατέχει το ρεκόρ ανάβασης στη Μύτη, με χρόνο 2 ώρες, 23 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τον ελκύουν ιδιαίτερα οι μεγάλοι τοίχοι και οι απαιτητικές, εκτεταμένες διαδρομές, τις οποίες επιδιώκει να ολοκληρώνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ο Χόνολντ, έγινε παγκοσμίως διάσημος το 2017, όταν ολοκλήρωσε free solo ανάβαση στη διαδρομή Freerider στο El Capitan, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι – μια επίδοση που θεωρήθηκε ιστορική.

Η συγκεκριμένη ανάβαση απαθανατίστηκε στο ντοκιμαντέρ Free Solo, το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ και εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τη διεθνή φήμη του. Ταυτόχρονα, ο Χόνολντ έχει αναπτύξει έντονη δράση και πέρα από τον χώρο της αναρρίχησης, ιδρύοντας το Honnold Foundation, μέσα από το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια για κοινότητες που το έχουν ανάγκη.

{https://x.com/OttoHuang120/status/2015325066180100131}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε νοσοκομείο της Λάρισας η τραυματίας αναρριχήτρια του Ολύμπου
Ειδήσεις

Σε νοσοκομείο της Λάρισας η τραυματίας αναρριχήτρια του Ολύμπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ