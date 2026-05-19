ΕΦΚΑ: Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Σηματοδοτώντας ένα νέο στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού για την κοινωνική ασφάλιση, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα, δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη, παρουσία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου.

Μια συνολική αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης

Το νέο πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλα τα βασικά ψηφιακά υποσυστήματα σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως διασυνδεδεμένο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ο κεντρικός ψηφιακός πυρήνας της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:

Ενοποιημένη διαχείριση ασφαλιστικών εισφορών και χρόνου ασφάλισης

Αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Ενισχυμένοι μηχανισμοί ελέγχου και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες

Ταχύτερη προσαρμογή του συστήματος σε νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές

Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων

Το νέο Ο.Π.Σ. επιτρέπει τη διασύνδεση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών και μητρώων, όπως η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ, μέσα από ένα κοινό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων. Η διασύνδεση αυτή περιορίζει τα διοικητικά κενά και βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών.

Τι αλλάζει στην πράξη για πολίτες και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι βασικές επιπτώσεις στην καθημερινή εξυπηρέτηση είναι:

Ταχύτερη έκδοση συντάξεων μέσω αυτοματοποιημένων ροών εργασίας

Πλήρης ψηφιοποίηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Περιορισμός της ανάγκης φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες

Μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων

Πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι εισφορών

Πανελλαδική ενημερωτική εκστρατεία

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις σε Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, ενώ ο επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα. Στις δράσεις συμμετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι, επιμελητήρια και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι καταθέτουν προτάσεις και απόψεις.

Χρηματοδότηση και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Next Generation EU.

Συνολικά, πρόκειται για μια εκτεταμένη ψηφιακή μεταρρύθμιση που στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.