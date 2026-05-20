ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Απρίλιος 2026, ανήλθε σε 737.625 άτομα. Από αυτά 384.897 (ποσοστό 52,2%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 352.728 (ποσοστό 47,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 251.197 άτομα (ποσοστό 34,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 486.428 άτομα (ποσοστό 65,9% ).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 210.505 άτομα (ποσοστό 28,5%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας (1) εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 356.720 άτομα (ποσοστό 48,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 236.432 άτομα (ποσοστό 32,1%) και 145.197 άτομα (ποσοστό 19,7%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (2), για τον μήνα Απρίλιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 162.482 άτομα, από τα οποία οι 120.966 (ποσοστό 74,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 72.350 (ποσοστό 44,5%) και οι γυναίκες σε 90.132 (ποσοστό 55,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 114.467 (ποσοστό 70,4%) είναι κοινοί, 2.469 (ποσοστό 1,5%) είναι οικοδόμοι,41.516 (ποσοστό 25,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.564 (ποσοστό 2,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 388 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 78 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.