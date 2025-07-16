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Οι αγορές θεώρησαν ότι η απειλή Τραμπ για δασμούς 30% στην ΕΕ είναι μπλόφα
Αναλύσεις
09:27 - 16 Ιουλ 2025

Οι αγορές θεώρησαν ότι η απειλή Τραμπ για δασμούς 30% στην ΕΕ είναι μπλόφα

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1960,90 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 262,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ μόνο σε θετικό έδαφος. Με τη μεταβλητότητα να μη ξεπερνά τις 14 μονάδες και το ενδοσυνεδριακό υψηλό να καταγράφεται περί το μέσο της συνεδρίασης με τις συναλλαγές να βελτιώνονται με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (Βιοχάλκο, ΜΟΗ, ΕΛΧΑ), καταγράφοντας στις δημοπρασίες λίγο χαμηλότερη επίδοση. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,386% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,63%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,81%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,38%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+2,23%), η ΕΥΔΑΠ (+1,03%), η ΜΟΗ (+2,02%), η Metlen (+1,10%), ο Σαράντης (+2,98%), η ΕΛΧΑ (+1,34%), το ΔΑΑ (+1,53%), ο Aktor (+1,19%), η Κύπρου (+0,93%) αλλά και η Ευρώπη Holdings. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,22%), ο ΟΠΑΠ (- 1,52%), ο ΟΤΕ (-2,27%), ο Τιτάν (-0,92%) και η Optima (-1,08%). Απολογιστικά, 77 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 33 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο πληθωρισμός του Ιουνίου στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,7% (αναμενόμενος 2,6%), ενώ σήμερα ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού και τα μεγέθη του 2ου τριμήνου των Bofa, Goldman Sachs και Morgan Stanley.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι αγορές θεώρησαν ότι η απειλή Τραμπ για δασμούς 30% στην ΕΕ είναι μπλόφα και ότι αργά ή γρήγορα θα εξευρεθεί λύση.

Μετά από μια μικρή ανάπαυλα λοιπόν, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Στο ΧΑ η πλησιέστερη αντίσταση βρίσκεται στην περιοχή των 1968-1973 μονάδων.

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