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Big data και ψηφιακό «όπλο» στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου
Οικονομία
08:33 - 16 Ιουλ 2025

Big data και ψηφιακό «όπλο» στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Μηχανισμό “μεγάλου αδελφού” στήνει η φορολογική διοίκηση σε θαλάσσια και χερσαία σύνορα, τελωνεία, σταθμούς διοδίων και κατά τόπους εθνικές οδούς για την παρακολούθηση και έλεγχο  της εμπορευματικής κίνησης των φορτηγών και των κοντέινερ, που εισέρχονται ή διέρχονται από τη χώρα.

Στόχος της αξιοποίησης νέων ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την αυτόματη επεξεργασία δεοδμένων από πολλαπλές πηγές, (Big Data) είναι καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την τελωνειακή και φορολογική συμμόρφωση, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με ελέγχους σε κλάδους που καταγράφεται υψηλή παραβατικότητα όπως πετρελαιοειδή, καπνικά και αλκοολούχα.

Κομβικό ρόλο στη νέα αυτή προσπάθεια θα έχει το Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων που θα συσταθεί στην ΑΑΔΕ και θα είναι διασυνδεδεμένο με ένα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (Σταθερά και κινητά συστήματα ακτινοσκόπησης (X-RAYS) τύπου BACKSCATTER, κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (A.L.P.R.), μηχανήματα έκδοσης και ανάγνωσης καρτών εισόδου-εξόδου, αυτόματες μπάρες ελέγχου διέλευσης σημείων εισόδου- εξόδου σε τελωνεία και λιμάνια.

Το νέο αυτό σύστημα διασφαλίζει τη διαλειτουργική διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και έτσι μπορεί να διασφαλιστεί μια πλήρης εικόνα και από τις διελεύσεις μέσω των σταθμών διοδίων. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και με τη λειτουργία του αναμένεται να αυξηθεί η δυνατότητα επιτήρησης των εμπορευματικών ροών στο σύνολο της επικράτειας, με έμφαση στις επικίνδυνες για την εκδήλωση παραβατικότητας ζώνες, όπως τα τελωνεία.

Το σύστημα

Να σημειωθεί ότι τη σύσταση του Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης προβλέπει ο νέος τελωνειακός κώδικας που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί στις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη,το Σύστημα εξυπηρετεί σκοπούς αναβάθμισης του τελωνειακού ελέγχου και των δυνατοτήτων παρακολούθησης της νομιμότητας της διακίνησης των εμπορευμάτων, των εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων, με την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση σύγχρονου τεχνολογικού τελωνειακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα:

-Το Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων εγκαθίσταται σε χερσαία και θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευσης της ελληνικής επικράτειας, σε σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ιδίως σε σταθμούς διοδίων, και σε λοιπούς χώρους που τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή εποπτεία, ήτοι Ελεύθερες Ζώνες και τελωνειακούς περιβόλους, καθώς και σε χώρους διακίνησης ή αποθήκευσης εμπορευμάτων.

- Πρόσβαση στα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων έχουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες και διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την τελωνειακή και φορολογική συμμόρφωση.

Πρόσβαση δύναται να χορηγείται για σκοπούς νόμιμου ελέγχου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και σε άλλες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε λοιπές διωκτικές αρχές κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματος από την Α.Α.Δ.Ε.. Κατά τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων τηρούνται τα οριζόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τελωνειακού και φορολογικού απορρήτου.

- Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, οι υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς ή σχέση φορείς διαχείρισης α) Θαλάσσιων Συνοριακών Σημείων Διέλευσης ή λιμενικών εγκαταστάσεων γενικά, όπως Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Οργανισμοί Λιμένος, β) σταθμών διοδίων, όπως υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και παραχωρησιούχοι συμβάσεων συντήρησης και εκμετάλλευσης εθνικών και επαρχιακών οδικών δικτύων της χώρας, γ) επιτηρούμενων τελωνειακών χώρων, όπως οι Ελεύθερες Ζώνες και δ) λοιπών χώρων διακίνησης ή αποθήκευσης εμπορευμάτων, παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και διευκόλυνση προς τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως αναθέτουσα αρχή και προς την ανάδοχο του έργου εταιρεία, ιδίως για την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων. Ιδίως, οφείλουν να παρέχουν συνδρομή ως προς την επίλυση ζητημάτων χωροθέτησης, χορήγησης πολεοδομικών και κάθε είδους λοιπών απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων, συνδεσιμότητας του εξοπλισμού με τις υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, στάθμευσης και λειτουργίας ελεγκτικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. που θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό.

- Αν για την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής του Συστήματος Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων απαιτείται άδεια ή έγκριση, εφόσον από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση αυτής παρέλθει άπρακτη προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, τεκμαίρεται η σιωπηρή συναίνεση του αρμόδιου οργάνου - φορέα για τη χορήγηση της άδειας ή έγκρισης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 09:24
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