Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι απαντήσεις Βορίδη, Αυγενάκη στις κατηγορίες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης απάντησαν στις κατηγορίες που τους αποδίδουν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Οι δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης σχολίασαν τις προτάσεις για προανακριτική που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αρνήθηκαν κάθε κατηγορία.

Η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη

«Ένα πρώτο, σύντομο σχόλιο επί των αποδιδομένων σε εμένα κατηγοριών από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά:

Α) Δύο από τις πράξεις που μου αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 – δηλαδή σε χρονική περίοδο κατά την οποία δεν ήμουν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνεπώς, κάθε περαιτέρω σχολιασμός περιττεύει. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμαι συνεργός σε απιστία ως Υπουργός, για πράξεις που φέρονται ότι τελέστηκαν από διαχειριστές κρατικής περιουσίας ενώ δεν κατείχα καν την υπουργική ιδιότητα;

Β) Μου αποδίδεται επίσης ως συνέργεια σε απιστία ότι υπέγραψα, συμφωνώντας στην πρόταση της τότε Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ – που είχε διοριστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – για την πρόταση κατανομής των βοσκοτόπων, σε εκτέλεση Υπουργικής Απόφασης επίσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα, κατηγορούμαι από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επί της ουσίας της κατηγορίας: η κατανομή έγινε βάσει Υπουργικής Απόφασης και είναι απολύτως νόμιμη. Περισσότερα επ’ αυτού θα ειπωθούν κατά την επικείμενη συζήτηση στη Βουλή. Αναρωτιέμαι ωστόσο: πώς γίνεται να τελώ συνέργεια σε απιστία συναινώντας στην εφαρμογή νόμιμης κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως;

Γ) Τέλος, κατηγορούμαι διότι ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Αν πλέον θεωρείται κακούργημα το να ζητάς την παραίτηση ενός υφισταμένου σου, τότε η κατηγορία αυτή χρειάζεται αρκετή μυθιστορηματική φαντασία για να εξηγηθεί.

Εν κατακλείδι, το “έγκλημά” μου είναι ότι συμφώνησα με την υπηρεσιακή εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εφαρμογή μιας Υπουργικής Απόφασης, αυτή της τεχνικής λύσης, και ότι ζήτησα την παραίτηση του προέδρου του οργανισμού. Αυτά είναι τα “αδικήματα” που μου αποδίδονται.

Θα επανέλθω με όλα τα απαραίτητα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, τη στιγμή που πρέπει. Πάντως, είναι φανερό πως οι αιτιάσεις αυτές δικαιώνουν πλήρως τη θέση της Νέας Δημοκρατίας περί παντελούς ανυπαρξίας ποινικών ευθυνών».

Από τη μεριά του ο Λευτέρης Αυγενάκης σχολίασε:

«Διάβασα με προσοχή τις δύο προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής.



Από την απλή και μόνο καλόπιστη ανάγνωσή τους, αμέσως διαπιστώνει κανείς την αοριστία, την εύκολη γενίκευση και την απουσία στοιχείων που να παρουσιάζουν ενδείξεις για διάπραξη ποινικού αδικήματος.



Θεωρώ ότι η ανάγκη μικροκομματικής εκμετάλλευσης του θέματος ΟΠΕΚΕΠΕ τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν ότι ουδέν μεμπτό έχω διαπράξει κατά την άσκηση των καθηκόντων μου.



Αξιοσημείωτο είναι ότι επικαλούνται διαρκώς τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, ο οποίος ισχυρίζεται τάχα περί πιέσεων για αποδέσμευση 6.000 «δεσμευμένων» ΑΦΜ, τη στιγμή που ο πραγματικός αριθμός ανέρχονταν στα 16.560 ΑΦΜ.



Τα ΑΦΜ δεν είναι απλοί αριθμοί αλλά αγρότες, κτηνοτρόφοι με οικογένειες, που αφού ελεγχθούν (ως η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όφειλε) να μην παραμένουν σε ομηρία, να πληρωθούν εάν νομίμως το δικαιούνται ή να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.



Ορθώς η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος από το 1998 έως και σήμερα, με σκοπό την αναζήτηση της αλήθειας και την εξυγίανση του Οργανισμού.



Επιφυλάσσομαι να εκθέσω λεπτομερώς επαρκή στοιχεία και γεγονότα κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής»