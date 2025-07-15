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Wall Street: «Έκοψε» ταχύτητα ελέω πληθωρισμού και δασμών – Νέο ρεκόρ για Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:33 - 15 Ιουλ 2025

Wall Street: «Έκοψε» ταχύτητα ελέω πληθωρισμού και δασμών – Νέο ρεκόρ για Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, αν και ήπια, επηρέασε τους δείκτες της Wall Street, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κρατηθούν σε θετικό έδαφος, με εξαίρεση τον Nasdaq.  

Έτσι, τα αρχικά κέρδη της συνεδρίασης εξανεμίστηκαν γρήγορα, με τον Dow Jones να κλείνει υποχωρώντας κατά 0,98% στις 44.023 και τον S&P 500 να τερματίζει με απώλειες 0,40% στις 6.243. Μόνο ο Nasdaq κατάφερε να διασωθεί από τις πτωτικές τάσεις, χάρη στη Nvidia, και να ολοκληρώσει την ημέρα κερδίζοντας 0,18% και κατακτώντας τις 20.677. Παρότι τα κέρδη του τεχνολογικού δείκτη «ψαλιδίστηκαν» στο τέλος της συνεδρίασης, κατάφερε να σημειώσει ένα ακόμη ρεκόρ.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν έδαφος με την απόδοση του 10ετους να σκαρφαλώνει στο 4,487% και του 30ετούς να ξεπερνά το όριο του 5%, στο 5,15%.

Στο «μέτωπο» των μετοχών, ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά, σε αντίθεση με τις τεχνολογικές μετοχές, χωρίζοντας έτσι την αγορά σε δύο στρατόπεδα με διαφορετικές τάσεις.

Η μετοχή της Wells Fargo δέχτηκε αρκετές πιέσεις, καθώς αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για καθαρά έσοδα από τόκους, παρά τα αυξημένα τριμηνιαία κέρδη. Το ίδιο ίσχυσε και για την JPMorgan Chase, που είδε τη μετοχή της να υποχωρεί παρά την αύξηση των καθαρών εσόδων, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις όχι και τόσο ενθαρρυντικές προοπτικές.

Στην ίδια κατηγορία και ο κορυφαίος asset manager παγκοσμίως, η BlackRock, παρότι κατέγραψε ρεκόρ περιουσιακών στοιχείων στα 12,53 τρισ. δολάρια, λόγω αποεπενδύσεων από ορισμένους κλάδους.

Φωτεινή εξαίρεση η μετοχή της Citigroup που με άλμα άνω του 4% άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια κρίση του 2008, καθώς πέρα από τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε νέο σημαντικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, χάρη και στις υψηλές επιδόσεις της στα stress tests της Fed.

Στους μεγάλους κερδισμένους βρέθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, με οδηγό τη Nvidia και τις εταιρείες μικροτσίπ, καθώς πήραν ώθηση από την έιδηση ότι μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι ορισμένες εξαγωγές στην Κίνα, στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Στα «πράσινα» κινήθηκε και η Trade Desk, χάρη στο ότι την επόμενη Παρασκευή πρόκειται να ενταχθεί στον S&P 500, αντικαθιστώντας την Ansys.

«Γρίφος» ο πληθωρισμός και τα επιτόκια

Στα μάκρο, το ενδιαφέρον των επενδυτών κέρδισαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία πυροδοτούν διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων.

Παρά την αρχική τους θετική διάθεση, οι traders τελικά δεν ποντάρουν σε μία επικείμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Ιούλιο, ενώ δίνουν λιγότερο από 50% πιθανότητες για μείωση τον Σεπτέμβριο.

«Το μεγάλο ερώτημα για τον πληθωρισμό είναι οι δασμοί. Παίρνει χρόνο για να αποτυπωθούν στα στοιχεία, αλλά είναι πολύ πιθανό ότι έρχεται ένα κύμα πληθωρισμού λόγω δασμών», εξήγησε ο Σκάιλερ Γουίναρντ της Regan Capital. «Η Fed θα θελήσει να δει τις επόμενες εκθέσεις για τον πληθωρισμό και την απασχόληση πριν λάβει αποφάσεις για τα επιτόκια».

Σύμφωνα με την Έλεν Ζέντνερ της Morgan Stanley Wealth Management, υπάρχουν πλέον τα πρώτα σαφή σημάδια μετακύλισης της επίδρασης των δασμών στον πληθωρισμό, ενώ ειδικά η επιτάχυνση στις τιμές των εμπορευμάτων που πλήττονται από δασμούς είναι πιθανώς ένδειξη ισχυρότερων πιέσεων στον ορίζοντα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα πρέπει να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του στην προεδρία, τον Μάιο του 2026.

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του έχει ζητήσει να αναλάβει ο ίδιος τη θέση, ο Μπέσεντ απάντησε λακωνικά: «Συμμετέχω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι απόφαση του προέδρου Τραμπ και θα προχωρήσει με τον δικό του ρυθμό».

Υποχώρηση για πετρέλαιο και χρυσό

Στα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε 0,6% στα 68,7 δολάρια το βαρέλι και ο χρυσός κατέγραψε απώλειες 0,6% στις 3.336 δολάρια ανά ουγγιά.

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