ΧΑ: Αναγκαία προϋπόθεση η υπέρβαση των 2600 μονάδων για συνέχιση της ανοδικής κίνησης του ΓΔ

Άνοδο κατά 1,22% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2613,49 μονάδες (στο +2,12% ο Γ.Δ & στο +2,42% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +23,21% ο ΓΔ & στο +32,21% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 289,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια με οδηγό τράπεζες και άλλα blue chips. Με τη μεταβλητότητα ωστόσο να είναι σχετικά μεγάλη (25 μονάδες μεταξύ υψηλού και χαμηλού του ΓΔ) λόγω και της λήξης των παραγώγων.

Μάλιστα, στις δημοπρασίες καταγράφηκε το υψηλό της ημέρας με τη βοήθεια των Πειραιώς και Alpha. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,335% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να αναρριχώνται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,87%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,80%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Κύπρου, η Cenergy (+2,11%), o Τιτάν (+3,26%), το ΔΑΑ (+2,12%), η Helleniq Energy (+2,83%), η ΕΛΧΑ (+2,20%), ο ΟΤΕ (+2,30%) και ο ΑΔΜΗΕ (+5,61%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Optima (-1,59%), η Βιοχάλκο (-1,77%) και η ΜΟΗ (-1,36%). Την Τρίτη ξεκινάει η διαπραγμάτευση της Capital Maritime ενώ την Τετάρτη ο Παπουτσάνης παρουσιάζει το αποτελέσματα 9μηνου και την Παρασκευή η S & P ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στις ΗΠΑ οι εταιρείες General Motors, η IBM, η Philip Morris, η Tesla, η American Express, η Procter & Gamble κ.α. ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 9μηνου. Η επιτυχής υπέρβαση των 2600 μονάδων του ΓΔ στο Euronext Athens διαμορφώνει προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδος, με το διεθνές περιβάλλον ωστόσο ναπαραμένει δυσοίωνο.

Επιχειρηματικά νέα

Ε.Ε. Σύνοδος Κορυφής: πολυδιάσπαση για την ενέργεια και τον προϋπολογισμό, στις 26/11 η νέα έκτακτη Σ.Κ.

Allwyn: Ενδιάμεση διανομή €0,20 ανά μετοχή με δυνατότητα επανεπένδυσης. Η αποκοπή του δικαιώματος ορίστηκε για τις 21/10, η πληρωμή για τις 12/11 και η ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου για τις 19/11.

Aktor: Τιμή-στόχος €15,3 από τη Euroxx, περιθώριο ανόδου 62%. Το ανεκτέλεστο στα €4,5 δισ. Βλέπει επενδύσεις €3 δισ. έως το 2031 και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν σημαντικά το EBITDA.

Orilina Properties: Προσύμφωνο πώλησης συγκροτήματος γραφείων στη Νέα Κηφισιά. Πρόκειται για συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας κτιρίων 30.703 τ.μ., με μακροχρόνιες μισθώσεις. Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί έως τα τέλη του 2026.

Jumbo: Η συμμετοχή της FMR LLC (Fidelity) ανήλθε στο 5,10% από 4,99% προηγουμένως.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% επιβεβαίωσε την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2025. Η τελική καταναλωτική δαπάνη στο +1,8%, o ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στο +8%, oι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στο - 1,7% και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στο +0,4%.

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού €400 εκ., θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026.