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Γίνε πιο συγκεκριμένος Γιάννη
Γρηγόρης Νικολόπουλος
01:17 - 23 Σεπ 2025

Γίνε πιο συγκεκριμένος Γιάννη

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επεσήμανε σε χθεσινή του ομιλία την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, πράγμα που θεωρεί αναγκαίο για τις αυξήσεις των μισθών των εργαζόμενων. Ο Διοικητής υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο και ότι αν αυξηθούν απότομα οι μισθοί 30%, θα πτωχεύσουμε και για αυτό, επισημαίνει, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Οι γνωστές τις οποίες έχουμε βαρεθεί να ακούμε, στη δικαιοσύνη, στη γραφειοκρατία του δημοσίου, στην φορολογία, στις ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Χίλιες φορές τα έχει πει ο Στουρνάρας και όλοι οι προκάτοχοι του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ακόμη περισσότερες τα έχουν πει οι φορείς των επιχειρήσεων, τα μελετητικά κέντρα και οι οικονομολόγοι. Το φοβερό δε, είναι ότι τα ίδια επαναλαμβάνουν και τα μέλη της κυβέρνησης, ως ευχολόγια, λες και δεν είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις, λες και θα τις κάνει κάποιος άλλος, η αντιπολίτευση, η εκκλησία, ή ο λαός ο ίδιος.

Όλοι μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, κανείς δεν τις κάνει.

Ίσως ο Στουρνάρας να πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος. Να φτιάξει δηλαδή μια λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που θεωρεί αναγκαίες, όχι με γενικόλογα, πχ μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά να πει συγκεκριμένα πόσο πρέπει να μειωθούν, να πει συγκεκριμένα πώς πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες αδειοδότησης, ποιοι φόροι πρέπει να μειωθούν, πώς θα επιταχυνθεί η δικαιοσύνη κλπ.

Ίσως αν υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες, να τις αντιληφθούν οι πολιτικοί και εν πάση περιπτώσει να αποφασίσουν αν θα τις κάνουν ή όχι. Και αν διαφωνούν, ας το πουν.

Μεταξύ μας βέβαια, πιστεύω πως όλοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν το κάνουν. Και δεν το κάνουν επειδή είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την τεχνογνωσία τους, δηλαδή τη διαχείριση του πελατειακού κράτους που θεωρούν ότι είναι η πηγή της δύναμης τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 08:37
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