Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, οι οποίες αφορούν τη χρήση του 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων παραμένουν όπως κατατέθηκαν, χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι. Η δημοσιοποίηση έγινε από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023 και αφορά βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπευθύνους οικονομικών πολιτικών κομμάτων, δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς και τους/τις συζύγους τους, εν διαστάσει συζύγους ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι δηλώσεις αυτές θα παραμείνουν διαθέσιμες στο κοινό για τρία έτη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του ίδιου νόμου.

Για το συγκεκριμένο έτος καταγράφηκαν συνολικά 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις εδώ