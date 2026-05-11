Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών – Δείτε όλες τις δηλώσεις

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δηλώσεις που αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων παραμένουν όπως κατατέθηκαν, χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι. Η δημοσιοποίηση έγινε από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023 και αφορά βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπευθύνους οικονομικών πολιτικών κομμάτων, δημάρχους και περιφερειάρχες, καθώς και τους/τις συζύγους τους, εν διαστάσει συζύγους ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Οι δηλώσεις αυτές θα παραμείνουν διαθέσιμες στο κοινό για τρία έτη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του ίδιου νόμου.
Για το συγκεκριμένο έτος καταγράφηκαν συνολικά 17 αρχικές και 1.837 ετήσιες δηλώσεις.
Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις εδώ