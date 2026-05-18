Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις
Πολιτική
18:03 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Handelsblatt αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στον ρόλο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των μεταρρυθμίσεων που συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την πολυετή κρίση.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο Κωστής Χατζηδάκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του σε κρίσιμα υπουργεία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την οποία προώθησε ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εισάγοντας πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης και το σύστημα ψηφιακής καταγραφής του χρόνου εργασίας, με στόχο την παρακολούθηση των υπερωριών σε πραγματικό χρόνο και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης ότι, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Οικονομικών, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Όπως αναφέρει ο ίδιος στην εφημερίδα, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει το κενό ΦΠΑ από 23% το 2018 σε 9,5%, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, σημειώνει ότι μειώθηκαν 83 φόροι και τέλη, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης επενδύσεων και θεσπίστηκαν ισχυρά κίνητρα για νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες δραστηριότητες.

Με αφορμή την επίσκεψη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο Βερολίνο, η Handelsblatt επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα επιδόσεις που ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το προηγούμενο έτος, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 1,3%.

Παράλληλα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφάνισαν θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2025, με πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εφημερίδα, αποδίδει τις επιδόσεις αυτές σε μια συνεπή οικονομική πολιτική που συνδυάζει δημοσιονομική πειθαρχία, αναπτυξιακά μέτρα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όπως επισημαίνει, η χώρα βρίσκεται πλέον σε καλύτερη θέση ώστε να αντιμετωπίσει πιθανές διεθνείς οικονομικές αναταράξεις, όπως αυτές που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση με το Ιράν.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας την τελευταία δεκαετία. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δέκα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με τον κίνδυνο χρεοκοπίας, ενώ σήμερα όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν επαναφέρει τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα.

Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, η Handelsblatt σημειώνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων της περιόδου των μνημονίων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται έως το τέλος του έτους η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ, θέση που ενδέχεται να περάσει στην Ιταλία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η Handelsblatt, η Γερμανία αποτελεί πλέον τον δεύτερο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη χώρα. Ο Κωστής Χατζηδάκης τονίζει ότι η Ελλάδα προσφέρει σήμερα ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, βελτιωμένων οικονομικών δεικτών και μεταρρυθμιστικής συνέπειας, στοιχεία που καθιστούν τη χώρα ελκυστικό προορισμό για στρατηγικές επενδύσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ