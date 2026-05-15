Χατζηδάκης: Ζητούμε ψήφο προοπτικής και όχι ευγνωμοσύνης – Στόχος η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων
Πολιτική
11:22 - 15 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί στους πολίτες με όρους προοπτικής και ρεαλισμού και όχι με όρους «ευγνωμοσύνης» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος, σημείωσε ότι αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία τόσο για αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας όσο και για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Όπως τόνισε, στόχος της παράταξης είναι να συνεχίσει «με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα», ενώ παράλληλα να προετοιμαστεί για τη συνέχεια της διακυβέρνησης.

«Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική παράταξη επιδιώκει να πείσει τους πολίτες πως παραμένει η βασική δύναμη στην οποία μπορούν να στηρίξουν τις προσδοκίες τους.

Ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, είναι αναμενόμενο να υπάρχει κόπωση σε τμήμα της κοινωνίας, ωστόσο υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις έναντι της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, αυτό αντανακλά τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας, την οποία χαρακτήρισε θετική, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στο γεγονός ότι έχουν υπάρξει και λάθη, τα οποία –όπως σημείωσε– έχουν συζητηθεί και θα συνεχίσουν να αξιολογούνται.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει, κατά την εκτίμησή του, η πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια και τη σταθερότητα της χώρας.

Απαντώντας σε αναφορές περί της «ψυχής» της παράταξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ταυτίζει τον εαυτό του αποκλειστικά με την παράταξη. Υπενθύμισε ότι τα κόμματα εξελίσσονται διαχρονικά και προσαρμόζονται στις αλλαγές της εποχής, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, αλλά οφείλει να εξελίσσεται διατηρώντας τις βασικές της αρχές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πορεία της παράταξης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει κινηθεί σε θετική κατεύθυνση, γεγονός που –όπως είπε– αποτυπώθηκε και στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη εσωκομματικής συσπείρωσης και συλλογικής προσπάθειας ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Τόνισε ότι το συνέδριο αποτελεί αφετηρία για μια νέα πορεία, με έμφαση στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

«Υποχρέωση όλων μας είναι να είμαστε παρόντες και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές», σημείωσε, διαχωρίζοντας την πολιτική από τη δημόσια εικόνα και τις εντυπώσεις, και υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος αυτό που μετρά είναι το πραγματικό έργο που αφήνει κάθε πολιτικός.

