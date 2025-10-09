Νέες θάλασσες
Το σκίτσο του ΚΥΡ
12:06 - 09 Οκτ 2025

Νέες θάλασσες

Reporter.gr Newsroom

Σχετικά με τον ΚΥΡ

  • Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς πρόσφυγες από την Αττάλεια της Μ.Ασίας.
  • Σπούδασε καλές τέχνες στην ACCADEMIA DI BELLE ARTI της Ρώμης και γραφικές τέχνες στην ENALC του Τορίνου.
  • Πρωτοδημοσίευσε σκίτσα του στο Ιταλικό περιοδικό IL TRAVASO και στην Κυριακάτικη CORRIERE DELLA SERA.
  • Συνεργάστηκε με την ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, την ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και το ΒΗΜΑ.
  • Επίσης συνεργάστηκε με τα περιοδικά EIKONEΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ και ΕΠΙΚΑΙΡΑ.
  • Στην περίοδο της χούντας η λογοκρισία του είχε απαγορεύσει να δημοσιεύει σκίτσα. Την περίοδο εκείνη έστελνε στο Λονδίνο αντιστασιακά σκίτσα στο περιοδικό HELLENIC REVIEW που εξέδιδε η Ελένη Βλάχου με το ψευδώνυμο MAC PAPA (ήταν τα αρχικά ΜΑΚαρέζου, Παπαδόπουλο, ΠΑτακού).
  • Έχει εκδόσει 38 λευκώματα.
  • Στην τηλεόραση εργάστηκε ως βασικός συνεργάτης του Φρ. Γερμανού στην εκπομπή ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ.
  • Έχει βραβευτεί σε πολλές Παγκόσμιες και Πανελλήνιες εκθέσεις με σημαντικότερη το 1ο βραβείο στην Παγκόσμια Έκθεση Χιούμορ στο ΜΟΝΤΡΕΑΛ του Καναδά.
  • Το 2012 τον βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του.
  • Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο ΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και έχει δύο αγόρια τον ΦΙΛΙΠΠΟ και τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.
