10:15 - 23 Μάι 2026

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Σαφές μήνυμα συμμόρφωσης προς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στέλνει η ΑΑΔΕ, εντείνοντας τους ελέγχους για αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα από πλατφόρμες τύπου Airbnb. Ήδη έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους, στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που δήλωσαν στην εφορία και στα στοιχεία που διαβίβασαν οι ψηφιακές πλατφόρμες.

Η φορολογική διοίκηση, αξιοποιώντας εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων, εντόπισε περιπτώσεις όπου τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις είτε δεν δηλώθηκαν καθόλου είτε εμφανίστηκαν μειωμένα σε σχέση με τα πραγματικά ποσά που καταγράφηκαν στις πλατφόρμες. Στόχος της επιχείρησης είναι να κλείσουν άμεσα οι φορολογικές εκκρεμότητες και να περιοριστούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ποιες χρήσεις ελέγχονται

Τα ειδοποιητήρια αφορούν φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως και το 2023. Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανά φορολογικό έτος.

Για τις υποθέσεις του 2020, η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουνίου 2026, καθώς πλησιάζει η παραγραφή των συγκεκριμένων χρήσεων στο τέλος του έτους. Για τις χρήσεις από το 2021 και μετά, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται, η ΑΑΔΕ παρουσιάζει αναλυτικά τις αποκλίσεις που εντοπίστηκαν και καλεί τους ιδιοκτήτες να αποδεχθούν τα ευρήματα ή να υποβάλουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και διορθώσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ώστε τα δηλωθέντα ποσά να συμφωνούν με τα στοιχεία των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον επιπλέον φόρο που αναλογεί στα αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα. Παράλληλα, θα υπολογιστούν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν και πρόστιμα για ανακριβή δήλωση.

Ωστόσο, η έγκαιρη και οικειοθελής συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των προστίμων, ακόμη και έως 50%.

Δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων

Οι φορολογούμενοι που θεωρούν ότι υπάρχουν λάθη στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αντιρρήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι διαφορές ενδέχεται να σχετίζονται με ακυρωμένες κρατήσεις που δεν πληρώθηκαν ποτέ, διπλοεγγραφές ποσών, προμήθειες που παρακρατήθηκαν από τις πλατφόρμες ή άλλα τεχνικά σφάλματα στα δεδομένα.

Ο κίνδυνος ελέγχου

Όσοι αγνοήσουν τα ειδοποιητήρια της εφορίας κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, με αυξημένες πιθανότητες επιβολής πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και υψηλότερων προστίμων.

Λογιστές συστήνουν στους ιδιοκτήτες που έλαβαν σχετική ειδοποίηση να προχωρήσουν άμεσα σε έλεγχο των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και να τα αντιπαραβάλουν με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, προκειμένου να διαπιστώσουν αν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/2026 - 10:43
