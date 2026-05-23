Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Η ανάγκη διατήρησης της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενισχύει το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως ανέφερε από τη Λευκωσία, όπου συμμετέχει στη σύνοδο Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες των πολιτών και να δοκιμάσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

«Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό εύχομαι να μη χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, σύμφωνα με το Bloomberg. «Για την αξιοπιστία της ΕΚΤ και της λειτουργίας αντίδρασής μας, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είχαν ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στην τελευταία συνεδρίαση, ενώ τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι νέα αύξηση επιτοκίων θα θεωρηθεί αναγκαία εάν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών ενέργειας και διατηρηθεί η πίεση στον πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Ο διοικητής της ΤτΕ άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο σταθεροποίησης των επιτοκίων σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης και ταχείας υποχώρησης των ενεργειακών τιμών.

«Αν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν πολύ, πολύ γρήγορα και τότε τα επιτόκια ίσως μπορέσουν να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται», είπε ο κ. Στουρνάρας. «Όμως χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να περάσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί περισσότερο».

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ΕΚΤ ενισχύεται η εκτίμηση ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είχε προβλεφθεί τον Μάρτιο στο 2,6% για το 2025, ωστόσο η επιμονή των πιέσεων και η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας αλλάζουν τα δεδομένα.

Παράλληλα, η εικόνα της οικονομίας παραμένει αδύναμη. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη κινήθηκε οριακά ανοδικά το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι πρόσφατοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας καταγράφουν επιβράδυνση.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες μπορεί να αποσταθεροποιηθούν. «Το γεγονός ότι ο PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαμψίες στην οικονομία».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι εμπειρίες από το προηγούμενο κύμα πληθωρισμού εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη πως διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό αντίδρασης απέναντι στις νέες πιέσεις στις τιμές.