ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις
Οικονομία
13:32 - 23 Μάι 2026

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάγκη διατήρησης της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενισχύει το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως ανέφερε από τη Λευκωσία, όπου συμμετέχει στη σύνοδο Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όσο δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες των πολιτών και να δοκιμάσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

«Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό εύχομαι να μη χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, σύμφωνα με το Bloomberg. «Για την αξιοπιστία της ΕΚΤ και της λειτουργίας αντίδρασής μας, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο».

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είχαν ήδη εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής στην τελευταία συνεδρίαση, ενώ τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι νέα αύξηση επιτοκίων θα θεωρηθεί αναγκαία εάν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών ενέργειας και διατηρηθεί η πίεση στον πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Ο διοικητής της ΤτΕ άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο σταθεροποίησης των επιτοκίων σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της γεωπολιτικής κρίσης και ταχείας υποχώρησης των ενεργειακών τιμών.

«Αν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν πολύ, πολύ γρήγορα και τότε τα επιτόκια ίσως μπορέσουν να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται», είπε ο κ. Στουρνάρας. «Όμως χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να περάσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί περισσότερο».

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της ΕΚΤ ενισχύεται η εκτίμηση ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είχε προβλεφθεί τον Μάρτιο στο 2,6% για το 2025, ωστόσο η επιμονή των πιέσεων και η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας αλλάζουν τα δεδομένα.

Παράλληλα, η εικόνα της οικονομίας παραμένει αδύναμη. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη κινήθηκε οριακά ανοδικά το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι πρόσφατοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας καταγράφουν επιβράδυνση.

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχίες ότι οι προσδοκίες μπορεί να αποσταθεροποιηθούν. «Το γεγονός ότι ο PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαμψίες στην οικονομία».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι εμπειρίες από το προηγούμενο κύμα πληθωρισμού εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζιτών, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αποδείξει στην πράξη πως διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό αντίδρασης απέναντι στις νέες πιέσεις στις τιμές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος
Ειδήσεις

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα
Ναυτιλία

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη
Πολιτική

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια
Ειδήσεις

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέες αυξήσεις επιτοκίων – Δέχεται εισηγήσεις για να μην τις κάνει
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Οι αγορές «βλέπουν» νέες αυξήσεις επιτοκίων – Δέχεται εισηγήσεις για να μην τις κάνει

Πρακτικά Fed: Στο «τραπέζι» νέα αύξηση των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού
Ειδήσεις

Πρακτικά Fed: Στο «τραπέζι» νέα αύξηση των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού

Reuters: «Κλειδώνει» η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο - Αβεβαιότητα για Ιούλιο
Ειδήσεις

Reuters: «Κλειδώνει» η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο - Αβεβαιότητα για Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ