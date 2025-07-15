Χαρδαλιάς έργα στη Δυτική Αττική: Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Δήμαρχο Μιχάλη Σελέκο, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στην περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 16 εκατ. ευρώ, με έμφαση στις αντιπλημμυρικές υποδομές, στην εμβληματική βιοκλιματική αναβάθμιση Αστυθέας και Ελαιώνα και στις παρεμβάσεις αναβάθμισης πολιτιστικών και αθλητικών χώρων.

Στο Χαϊδάρι βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους της Αττικής, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης, Μιχάλη Σελέκο.

Αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, αποτέλεσαν τα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στην περιοχή, συνολικού ύψους 16.145.000 ευρώ, με έμφαση σε αυτά που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την ενίσχυση των υποδομών αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, την επέκταση των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών, καθώς και παρεμβάσεις που συνδέονται με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, και την εξυπηρέτηση των ειδικών δομών που λειτουργούν στην περιοχή, όπως τα νοσοκομεία και τα στρατόπεδα.

Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση Αστυθέας και Ελαιώνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέας και Ελαιώνα, για την οποία δρομολογείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης εντός των επομένων ημερών, ώστε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο, με προϋπολογισμό 4.340.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027 και αφορά στην ανάπλαση πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και οδών.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Στρατηγού Καραϊσκάκη, Λακωνίας, Πλαταιών και Επαύλεως, καθώς και στις πλατείες Ηρώων (και τμήμα της οδού Κριεζώτου), Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Αιγίνης, Πίνδου και Θερμοπυλών, Σπύρου Νάκου και Κολοκοτρώνη καθώς και σε τμήμα της ομώνυμης οδού.

Οι κύριες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο έργο, είναι η ανακατασκευή κατεστραμμένων δαπεδοστρώσεων με χρήση ψυχρών υλικών και χρωματισμών, η βιοκλιματική διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων, η προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και η αντικατάσταση παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισμού με νέα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φορέας υλοποίησης θα είναι η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Στη σύσκεψη τέθηκαν επίσης επί τάπητος και άλλα σημαντικά έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής. Μεταξύ αυτών:

Η κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων στην περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 8.705.000 ευρώ , που αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Χαϊδαρίου. Στόχος του είναι η αποτελεσματική απορροή των όμβριων υδάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών και σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κατάντι αυτής, όπου φιλοξενούνται παράλληλα σχολικές μονάδες, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Δημαρχείο και άλλα σημαντικά δημόσια κτήρια, γεγονός που καθιστά το έργο υψηλής προτεραιότητας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

, που αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Χαϊδαρίου. Στόχος του είναι η αποτελεσματική απορροή των όμβριων υδάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρούνται σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Αθηνών και σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κατάντι αυτής, όπου φιλοξενούνται παράλληλα σχολικές μονάδες, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, το Δημαρχείο και άλλα σημαντικά δημόσια κτήρια, γεγονός που καθιστά το έργο υψηλής προτεραιότητας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή της Στέγης Πολιτισμού Δήμου Χαϊδαρίου (πρώην ΝΕΛΕ), προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ . Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό, στην εξωτερική και εσωτερική διαρρύθμιση, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων. Στόχος είναι η μετατροπή του χώρου σε ένα σύγχρονο, φιλόξενο και λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο, που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις και δράσεις προς όφελος των κατοίκων.

. Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό, στην εξωτερική και εσωτερική διαρρύθμιση, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων. Στόχος είναι η μετατροπή του χώρου σε ένα σύγχρονο, φιλόξενο και λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο, που θα φιλοξενεί εκδηλώσεις και δράσεις προς όφελος των κατοίκων. Η αναπαλαίωση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Κύπρου, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, που πρόκειται να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία πολιτιστικών τμημάτων και δραστηριοτήτων του Δήμου Χαϊδαρίου. Η παρέμβαση στοχεύει στη διάσωση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα νέους χώρους πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης.

που πρόκειται να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία πολιτιστικών τμημάτων και δραστηριοτήτων του Δήμου Χαϊδαρίου. Η παρέμβαση στοχεύει στη διάσωση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα νέους χώρους πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης. Η δημιουργία κλειστού γηπέδου καλαθοσφαίρισης με τη μέθοδο «Μπαλόνι», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ,που θα ενισχύσει σημαντικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Η κατασκευή του θα καλύψει τις ανάγκες των δημοτικών αθλητικών τμημάτων, αλλά και των φιλοξενούμενων ομάδων, δίνοντας ώθηση στον μαζικό και στον σωματειακό αθλητισμό.

Μετά τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε το 1ο Αθλητικό Κέντρο Χαϊδαρίου, το Δημοτικό Κολυμβητήριο και το κτήριο της Στέγης Πολιτισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας και του Χαϊδαρίου έχουν βαρεθεί να ακούν υποσχέσεις, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Αυτό που ζητούν είναι λύσεις. Με σχέδιο, σαφή χρονοδιαγράμματα και αποφασιστικότητα προχωράμε άμεσα σε παρεμβάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας, έχουμε εξασφαλίσει 54 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου για να «τρέξουμε» τέσσερα μεγάλα σχετικά έργα και προχωράμε. Προφανώς έχετε διαπιστώσει ότι το βάρος των προτεραιοτήτων μου εντοπίζεται στα Δυτικά του Λεκανοπεδίου. Αυτό το κάνω, γιατί το οφείλουμε σε αυτές τις περιοχές και στους ανθρώπους τους.

Τα προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττική δεν είναι ούτε κεντροβαρή, ούτε ισοβαρή, καθώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη και σε κάποιους Δήμους του Λεκανοπεδίου το πρόβλημα να είναι η σχέση πρασίνου με τον πολίτη (αν είναι δηλαδή πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι), και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι Δήμοι που επισκέπτομαι, να μην έχουν ούτε τα βασικά, τα αυτονόητα της καθημερινότητας.

Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό την τρέχουσα πενταετία να ισορροπήσουμε, χωρίς να υπάρχουν διαφορές στο βαθμό ανάπτυξης των περιοχών της Αττικής, προκειμένου να «συναντηθούμε» όλοι μαζί για να σχεδιάσουμε μητροπολιτικά μια σειρά από παρεμβάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ανέφερε ότι: «Συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής μια σειρά από θέματα που απασχολούν την περιοχή. Η συνεργασία μας με τον κ. Χαρδαλιά είναι ουσιαστική και εξαρχής κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος από τα έργα που σχεδιάζονται για την πόλη μας, καθώς ο Περιφερειάρχης έχει εκφράσει τόσο τη διάθεση όσο και την πρόθεση να συμβάλλει καταλυτικά στην επίλυση μιας σειράς προβλημάτων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Χαϊδαρίου».

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Βασίλης Λώλος και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη.

Από πλευράς Δήμου, τον κ. Μιχάλη Σελέκο πλαισίωναν οι Αντιδήμαρχοι: Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Σταθάς, Παιδείας και Πολιτισμού Κατερίνα Βελέντζα, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Νίκος Σταθόπουλος, Αθλητισμού Αλεξία Παναγοπούλου, Κοινωνικών Υπηρεσιών Ναουάφ Δαουάχερ, Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Ελένη Θερμού και Καθαριότητας και Δημοτικής Συγκοινωνίας, Λεωνίδας Βουλγαρίδης.