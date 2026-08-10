Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Το στοίχημα της αξιοποίησης των νέων δεδομένων που φέρνει η ανάπτυξη των υποδομών ΤΝ για την ώθηση της ανάπτυξης βρέθηκε στο επίκεντρο του MIT Universal AI Summit 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της χάραξης πολιτικής γύρω από το μέλλον του AI.

Το Summit πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του StartSmart SEE με το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και ειδικότερα με το MIT Open Learning. Με κεντρικό θέμα «Atlas of Crossings: FivefrontierswhereEuropeturnsAIintoadvantage», η φετινή διοργάνωση του StartSmart SEE και το MIT Open Learning πραγματεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο το AI μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Η δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει τις απαραίτητες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές που θα υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών AI σε μεγάλη κλίμακα ήταν ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του AI-era που τέθηκαν σε συζήτηση πάνελ. Υπό τον τίτλο «BuildingtheAIAdvantage: Greece'sPowerandtheInfrastructuretoUseIt» συνδιαλέχθηκαν ο Γιώργος Δριτσάνος, VicePresidentSecurePower & DataCenters της SchneiderElectric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και BoardSecretaryGRDCA, μαζί με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, ManagingDirector Ελλάδας της DigitalRealty και PresidentGRDCA, υπό τον συντονισμό του PhillipRosenberg, CEO της SubmerseAI.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών και datacenters στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η χώρα να αξιοποιήσει το ενεργειακό και γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης υποδομών AI στην Ελλάδα, η σημασία της ενεργειακής επάρκειας, η διασύνδεση με το δίκτυο, αλλά και η ανάγκη για επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης. Κεντρικός άξονας της συζήτησης, όπως και της επικαιρότητας, ήταν πώς η χώρα μπορεί να μετατρέψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η SchneiderElectric συνδράμει ουσιαστικά στον παραγωγικό διάλογο του οικοσυστήματος στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή αξιοποιώντας την εκτενή διεθνή εμπειρία της από έργα AI και hyperscaledatacenters παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του «timetopower», δηλαδή της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη AI εφαρμογών. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου, όπως η NVIDIA, και τη συμμετοχή της σε έργα μεγάλης κλίμακας διεθνώς, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου βιώσιμων, ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών AI.

«Η ανάπτυξη του AI δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα μοντέλα ή την υπολογιστική ισχύ, αλλά από την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές με ταχύτητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή με συντονισμένες επενδύσεις και στρατηγικό σχεδιασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Δριτσάνος, VicePresidentSecurePower της SchneiderElectric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και BoardSecretaryGRDCA