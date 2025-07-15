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ΟΗΕ: Ένα στα δέκα παιδιά που εξετάστηκαν στις κλινικές της UNRWA υποσιτισμένο
Ειδήσεις
16:07 - 15 Ιουλ 2025

ΟΗΕ: Ένα στα δέκα παιδιά που εξετάστηκαν στις κλινικές της UNRWA υποσιτισμένο

Reporter.gr Newsroom
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Ένα στα δέκα παιδιά που εξετάστηκαν στις κλινικές της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στη Γάζα από το 2024 είναι υποσιτισμένο, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας την Τρίτη 15/7.

«Οι υγειονομικές μας ομάδες επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοστά υποσιτισμού αυξάνονται στη Γάζα, ειδικά από τότε που εντάθηκε η πολιορκία πριν από περισσότερο από τέσσερις μήνες, στις 2 Μαρτίου», δήλωσε η Διευθύντρια Επικοινωνίας της UNRWA, Ζιλιέτ Τουμά, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω σύνδεσης βίντεο από το Αμμάν της Ιορδανίας.

Από τον Ιανουάριο του 2024, η UNRWA ανέφερε ότι έχει εξετάσει περισσότερα από 240.000 αγόρια και κορίτσια κάτω των πέντε ετών στις κλινικές της, προσθέτοντας ότι πριν από τον πόλεμο, οξύς υποσιτισμός σπάνια παρατηρούνταν στη Γάζα.

«Ένας νοσηλευτής με τον οποίο μιλήσαμε μάς είπε ότι στο παρελθόν έβλεπε τέτοια περιστατικά μόνο σε βιβλία και ντοκιμαντέρ», ανέφερε η Τουμά.

«Η ιατρική περίθαλψη, τα διατροφικά προϊόντα, τα είδη υγιεινής και τα καύσιμα εξαντλούνται γρήγορα», προειδοποίησε η ίδια.

Στις 19 Μαΐου, το Ισραήλ ήρε έναν αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας που διήρκεσε 11 εβδομάδες, επιτρέποντας την επανέναρξη περιορισμένων παραδόσεων του ΟΗΕ. Ωστόσο, η UNRWA εξακολουθεί να μην έχει άδεια να μεταφέρει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι κλέβει από τις ανθρωπιστικές αποστολές του ΟΗΕ – κάτι που η Χαμάς αρνείται. Οι δύο χώρες αντ’ αυτού έχουν δημιουργήσει το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας, χρησιμοποιώντας ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες ασφαλείας και logistics για τη μεταφορά της βοήθειας σε σημεία διανομής – μια διαδικασία με την οποία ο ΟΗΕ έχει αρνηθεί να συνεργαστεί.

Τη Δευτέρα, η UNICEF ανακοίνωσε ότι τον προηγούμενο μήνα περισσότερα από 5.800 παιδιά διαγνώστηκαν με υποσιτισμό στη Γάζα, εκ των οποίων πάνω από 1.000 με σοβαρό οξύ υποσιτισμό. Πρόκειται για αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

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