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ΑΒΑΞ: Στόχος EBIDTA €150 εκατ. την προσεχή πενταετία – Διανομή μερίσματος €0,07/μετοχή
Επιχειρήσεις
15:59 - 15 Ιουλ 2025

ΑΒΑΞ: Στόχος EBIDTA €150 εκατ. την προσεχή πενταετία – Διανομή μερίσματος €0,07/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Συνέχεια στις επιδόσεις του προηγούμενου έτους, περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού και αύξηση των EBITDA στα 150 εκατ. ευρώ, προανήγγειλε ο Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ στην ετήσια Γενική Συνέλευση.  

Επιπλέον, ανακοίνωσε ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για διαφοροποίηση του μείγματος δραστηριοτήτων καθώς και σταθερά γενναιόδωρη επιβράβευση των μετόχων τα επόμενα έτη.

Ως προς τη διανομή μερίσματος, το μέρισμα θα είναι αυξημένο κατά 130% σε σχέση με το 2024, στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι με βάση το υφιστάμενο Business Plan, ο καθαρός δανεισμός της ΑΒΑΞ αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα των 100 εκατ. ευρώ την επόμενη 5ετία ως αποτέλεσμα αφενός της σύνδεσης σημαντικού μέρους του δανεισμού, όπως προέκυψε ύστερα από την πρόσφατη αναχρηματοδότηση αποκλειστικά με έσοδα από τις παραχωρήσεις που για τα επόμενα 5 έτη εκτιμώνται σε 150 εκατ. ευρώ, αφετέρου της παραγωγής ισχυρών ταμειακών ροών από τον κλάδο της κατασκευής.

Η αναμενόμενη κεφαλαιακή απομόχλευση, σε συνδυασμό με την αύξηση των EBITDA στα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης πενταετίας -ως αποτέλεσμα τόσο της εκτέλεσης έργων με αυξημένη κερδοφορία (περιθώριο EBITDA τουλάχιστον 10%) όσο και της δημιουργίας επαναλαμβανόμενου εσόδου από τις επιπρόσθετες παραχωρήσεις, τις υφιστάμενες μαρίνες και τα υπό εξέλιξη οικιστικά έργα- καθιστούν την μετοχή της ΑΒΑΞ ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο που θα συνδυάζει διασπορά κινδύνου, μέσα από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και σταθερή μερισματική πολιτική για τους μετόχους.

Αναλύοντας τη στρατηγική του Ομίλου, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η ισχυρή δυναμική που παρουσίασε ο Όμιλος το 2024 -με ιστορικό ρεκόρ EBITDA στα 105 εκατ. ευρώ και που συνεχίστηκε και για το α' τρίμηνο του 2025 με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23%- προμηνύουν περαιτέρω ενίσχυση των θετικών αποτελεσμάτων. Σημείωσε ότι στρατηγικό στόχο αποτελεί το 40% του EBITDA να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα, αν και η κατασκευή αποτελεί τον πυρήνα του Ομίλου.

ΑΒΑΞ: Πρόωρη παράδοση 9 χλμ. από το α' τμήμα της Πατρών - Πύργου στο τέλος Ιουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται. Για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας σημείωσε ότι η κατασκευή της σήραγγας κινείται απολύτως μέσα στο χρονοδιάγραμμα, καθώς ο ένας μετροπόντικας έχει ήδη διανύσει το 60% της διαδρομής του, και βρίσκεται στα 3,3 χλμ, πλησιάζοντας τον σταθμό Πανεπιστημιούπολη, ενώ ο δεύτερος έχει ήδη φτάσει το 1,6 χλμ. και κινείται προς τον σταθμό Ελικώνος. Για το flyover της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι υλοποιείται κανονικά και ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027, ενώ στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμα και τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Σπάρτη).

Αναφερόμενος στην επικείμενη -σε λίγες ημέρες- παράδοση στην κυκλοφορία του β' και του γ' τμήματος της Πατρών - Πύργου, ο κ. Μιτζάλης προανήγγειλε ότι η ΑΒΑΞ που κατασκευάζει τα πρώτα 21 χλμ, στο τέλος Ιουλίου αντί για 3 χλμ., θα παραδώσει 12 χλμ. δρόμου του α' τμήματος, δηλαδή 9 χλμ. δρόμου τέσσερις μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η σύμβαση.

Βασικά σημεία της Γενικής Συνέλευσης

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού δανεισμού που σε όρους Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε για πρώτη φορά σε λιγότερο από 2,5 φορές έναντι 7,4 φορές το 2020, επιτρέπουν την πρόταση για διανομή αυξημένου κατά 130% μερίσματος, στα 0,07 ευρώ από τα κέρδη χρήσης του 2024, έναντι 0,03 ευρώ πέρυσι.

Τον Μάρτιο του 2025 και σε μία προσπάθεια διεύρυνσης της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία διάθεση ποσοστού 4,4% που κατείχαν οι βασικοί μέτοχοι, ανεβάζοντας με αυτό τον τρόπο το συνολικό ποσοστό των θεσμικών επενδυτών σε περίπου 11%. Οι βασικοί μέτοχοι εξακολουθούν να κατέχουν το 55% των μετοχών της εταιρίας.

Καταγράφοντας σημαντική αύξηση +50% από την αρχή του 2025, η μετοχή της ΑΒΑΞ έχει ξεπεράσει σημαντικά την απόδοση του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχοντας αποτυπώσει με αυτό τον τρόπο μέρος μόνο της εύλογης αξίας και των προοπτικών τόσο του κλάδου της κατασκευής όσο και του χαρτοφυλακίου των παραχωρήσεων και των λοιπών δραστηριοτήτων. Με το δείκτη EV/EBITDA αντίστοιχα να διαμορφώνεται σε 5,5 φορές που συνιστά σημαντικό discount σε σχέση με τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις το 2024 σημείωσαν αύξηση κατά 44%, σε 651 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης στην εκτέλεση έργων που έχουν αναληφθεί πρόσφατα, όπως το Μετρό της Αθήνας, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρουμανία, το Flyover, τα έργα του Ελληνικού και τα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το ανεκτέλεστο του Ομίλου παραμένει στα 3 δισ. ευρώ λόγω των νέων συβάσεων που έχουν υπογραφεί το τελευταίο εξάμηνο, όπως τα έργα για την αποκατάσταση των ζημιών από την θεομηνία Daniel και τα ιδιωτικά έργα του Παπαστράτου και του Σκλαβενίτη.

Με το νέο Ομολογιακό Δάνειο 300 εκατ. ευρώ που συνήψε τον Αύγουστο του 2024 η ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις, αναχρηματοδοτήθηκε σημαντικό μέρος του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου ύψους 180 εκατ. ευρώ και εξασφαλίστηκε επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις, όπως η απόκτηση επιπλέον ποσοστού στην Ολυμπία Οδό και η συμμετοχή μας στο Flyover. απελευθερώνοντας με αυτό τον τρόπο ταμειακές ροές από την κατασκευή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μελλοντικά επενδυτικά σχέδια στους τομείς των παραχωρήσεων, της ενέργειας και του real estate.

Μετά την αναχρηματοδότηση, ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ανέρχεται σε μόλις 62 εκατ. ευρώ, ενώ ύστερα από αποπληρωμές κυρίως από την επιστροφή κεφαλαίου του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το υπόλοιπο του Ομολογιακού Δανείου διαμορφώνεται σε 189 εκατ. ευρώ με επιπλέον διαθέσιμο προς εκταμίευση ποσό 33 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις του Ομίλου, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξασφάλιση νέων έργων ΣΔΙΤ το επόμενο διάστημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, μέσω της AVAX Development, η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη και πώληση οικιστικών συγκροτημάτων συνολικής επιφάνειας 15.000 τμ και εμπορικής αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ σε νησιωτικούς κυρίως προορισμούς. Επίσης, η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, μέσω της θυγατρικής iXiON ENERGY σε δραστηριότητες που ο Όμιλος διαθέτει παραδοσιακά παρουσία, όπως η ενέργεια, μέσα από την πρόσφατη υποβολή πρότασης για σύνδεση σταθμού αποθήκευσης ενέργειας δυναμικότητας 100MWh που προτίθεται να κατασκευάσει στην περιοχή της Βοιωτίας.

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