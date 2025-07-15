ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Ετήσια αύξηση 0,3% με «ώθηση» από τους δασμούς Τραμπ

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αμερικανική οικονομία.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ένα ευρύ μέτρο του κόστους αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκε κατά 0,3% τον μήνα, με αποτέλεσμα ο 12μηνος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 2,7%, ανέφερε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Τα νούμερα ήταν ακριβώς σύμφωνα με τη συναίνεση του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο πυρήνας του πληθωρισμού αυξήθηκε κατά 0,2% τον μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό να κινείται στο 2,9%, συμφωνώντας επίσης με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Πριν τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός σημείωνε πτωτική πορεία σε ετήσια βάση, με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται σε ετήσιο ποσοστό 3% τον Ιανουάριο και να εξελίσσεται σταδιακά πιο ομαλά τους επόμενους μήνες, παρά τους φόβους ότι ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ θα οδηγούσε τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Ενώ τα στοιχεία τον Ιούνιο ήταν μεικτά όσον αφορά το πόσο επηρεάζουν οι δασμοί τις τιμές, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δασμοί αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ζωή των ΗΠΑ.

Οι τιμές των οχημάτων μειώθηκαν τον μήνα, με τις τιμές των νέων οχημάτων να υποχωρούν κατά 0,3% και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών να κατρακυλούν κατά 0,7%. Ωστόσο, οι τιμές των ευαίσθητων στους δασμούς ειδών ένδυσης αυξήθηκαν κατά 0,4%.