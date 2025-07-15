ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Ετήσια αύξηση 0,3% με «ώθηση» από τους δασμούς Τραμπ
Ειδήσεις
15:45 - 15 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Ετήσια αύξηση 0,3% με «ώθηση» από τους δασμούς Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, καθώς οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αμερικανική οικονομία.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ένα ευρύ μέτρο του κόστους αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκε κατά 0,3% τον μήνα, με αποτέλεσμα ο 12μηνος πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 2,7%, ανέφερε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Τα νούμερα ήταν ακριβώς σύμφωνα με τη συναίνεση του Dow Jones.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο πυρήνας του πληθωρισμού αυξήθηκε κατά 0,2% τον μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό να κινείται στο 2,9%, συμφωνώντας επίσης με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις.

Πριν τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός σημείωνε πτωτική πορεία σε ετήσια βάση, με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται σε ετήσιο ποσοστό 3% τον Ιανουάριο και να εξελίσσεται σταδιακά πιο ομαλά τους επόμενους μήνες, παρά τους φόβους ότι ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ θα οδηγούσε τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Ενώ τα στοιχεία τον Ιούνιο ήταν μεικτά όσον αφορά το πόσο επηρεάζουν οι δασμοί τις τιμές, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δασμοί αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ζωή των ΗΠΑ.

Οι τιμές των οχημάτων μειώθηκαν τον μήνα, με τις τιμές των νέων οχημάτων να υποχωρούν κατά 0,3% και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών να κατρακυλούν κατά 0,7%. Ωστόσο, οι τιμές των ευαίσθητων στους δασμούς ειδών ένδυσης αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 15:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Καταθέτουμε αίτημα σύστασης προανακριτικής – Εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Καταθέτουμε αίτημα σύστασης προανακριτικής – Εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του ο Μητσοτάκης

Prodea: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ
Αναλύσεις

Prodea: Στις 18 Ιουλίου ο προσδιορισμός των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη
Οικονομία

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν
Ειδήσεις

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ