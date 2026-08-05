Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Χωρίς κανένα περιθώριο εφησυχασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή απέναντι στον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Παρά τη σημαντικά βελτιωμένη εικόνα του μετώπου, ισχυρές επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος επιχειρούν αδιάκοπα στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες κατά μήκος της περιμέτρου της πυρκαγιάς και επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε εστία που εξακολουθεί να καπνίζει. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην πλήρη εξουδετέρωση των θερμών σημείων πριν αυτά εξελιχθούν σε νέες εστίες φωτιάς.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξακολουθεί να προκαλεί η περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες εισέβαλαν στον οικισμό τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω τους καμένες κατοικίες, ζημιές σε περιουσίες και εκτεταμένη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ μετά τη δύση του ηλίου το βάρος της επιχείρησης μεταφέρθηκε στις επίγειες δυνάμεις.

Σημαντικό προβληματισμό προκαλούν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές υπόγειες εστίες που εξακολουθούν να σιγοκαίνε κάτω από την καμένη βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα συγκεκριμένα σημεία βρίσκονται κάτω από εκτάσεις ανέπαφου δάσους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων αναζωπυρώσεων εάν ενισχυθούν οι άνεμοι.

Οι δασοκομάντος παρέμειναν αναπτυγμένοι στο βουνό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις ενεργές εστίες με φλόγες εξακολουθούν να απασχολούν τους πυροσβέστες, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στην Ψάθα αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει προκειμένου να συνδράμουν εθελοντικά στις προσπάθειες επιτήρησης και αντιμετώπισης μικρών εστιών, ενώ καταγράφονται ήδη σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, με τουλάχιστον ένα σπίτι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς και άλλα να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν νέα μάχη με αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν ενισχύθηκαν οι άνεμοι. Οι εστίες επεκτάθηκαν σε μεγάλη έκταση προς το Κανδήλι και το όρος Πατέρας, κινητοποιώντας τόσο τα εναέρια όσο και τα επίγεια μέσα. Παρότι η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση, οι καπνοί που εξακολουθούν να αναδύονται από διάφορα σημεία διατηρούν τον κίνδυνο ενεργό.

Θετική αποτίμηση γίνεται, παράλληλα, για τη συμβολή του προγράμματος Antinero, το οποίο συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Οι δασικοί δρόμοι και οι ζώνες καταστολής που είχαν διανοιχθεί επέτρεψαν την ταχύτερη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και λειτούργησαν ως ανάχωμα στην πορεία της φωτιάς, προστατεύοντας κρίσιμες δασικές εκτάσεις αλλά και κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερα καθοριστική χαρακτηρίζεται η ζώνη που δημιουργήθηκε στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου – Κρύο Πηγάδι – Αγίας Παρασκευής, καθώς ανέκοψε την ανατολική εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τα Βίλια, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τον οικισμό.

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