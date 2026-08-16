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Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά
Magazino
11:46 - 16 Αυγ 2026

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Reporter.gr Newsroom
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Πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στην Αθήνα και, παρόλο που όλοι θα θέλαμε να είμαστε διακοπές, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι η πόλη έχει και τα (πολύ) καλά της το καλοκαίρι. Από την ηρεμία στους δρόμους μέχρι τους πιο χαλαρούς ρυθμούς της καθημερινότητας, τον Αύγουστο η Αθήνα μοιάζει διαφορετική. 

Κι επειδή θέλουμε να ζήσουμε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι, σου βρήκαμε 5 spots για φαγητό γύρω από την Αθήνα, που θυμίζουν εξοχή και κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά. Πάμε να τα ανακαλύψουμε παρέα!

Διαβάστε τις προτάσεις του monopoli.gr

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