Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στην Αθήνα και, παρόλο που όλοι θα θέλαμε να είμαστε διακοπές, δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι η πόλη έχει και τα (πολύ) καλά της το καλοκαίρι. Από την ηρεμία στους δρόμους μέχρι τους πιο χαλαρούς ρυθμούς της καθημερινότητας, τον Αύγουστο η Αθήνα μοιάζει διαφορετική.

Κι επειδή θέλουμε να ζήσουμε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι, σου βρήκαμε 5 spots για φαγητό γύρω από την Αθήνα, που θυμίζουν εξοχή και κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά. Πάμε να τα ανακαλύψουμε παρέα! Διαβάστε τις προτάσεις του monopoli.gr