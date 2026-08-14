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Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός
Ειδήσεις
14:18 - 14 Αυγ 2026

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο Λόφος του Λυκαβηττού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, μετά από επικαιροποίηση των καιρικών προβλέψεων.

Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός έως νεοτέρας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, καθώς η επικινδυνότητα για πρόκληση πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλή (κατηγορίας 4).

Η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες και την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια, κ.λπ.) με drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν πιθανές μεταβολές της θερμοκρασίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας συνεχίζει να λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί. Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου.

Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες: Αποφύγετε επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:

  • χρήση γυμνής φλόγας,
  • εργασία με σπινθήρες,
  • ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,
  • κοπή μετάλλων με τροχό,
  • χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

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