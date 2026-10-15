Χρηματιστήριο: Έχασε τις 2.600 μονάδες με μεγαλύτερο «θύμα» τις τράπεζες

Οι πωλητές πήραν το πάνω χέρι σήμερα, Πέμπτη (15/10), στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τρεις σερί ημέρες κερδοφορίας, με τον Γενικό Δείκτη να χάνει και πάλι τις 2.600 μονάδες.

Ειδικότερα, ο ΓΔ υποχώρησε κατά -0,83% ή 21,6 μονάδες και έκλεισε στις 2.582,10 μονάδες, με ημερήσιο χαμηλό στις 2.571,37 μονάδες και υψηλό στις 2.600,14 μονάδες.

Σε επίπεδο μήνα ο ΓΔ σημειώνει πτώση της τάξης του 5,71%, ενώ σε επίπεδο έτους η απόδοσή του φτάνει στο +21,76%.

Στα «κόκκινα» σήμερα και ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης με απώλειες 0,97% στις 6.602,940 μονάδες. Στις χαμένες, στο -1,89% βρέθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο -2,95% η Viohalco, ενώ η Cenergy κατέγραψε «βουτιά» 5,05%. Χαμηλές πτήσεις και για την Helleniq Energy με -2,05%.

Με κέρδη, αντιθέτως, έκλεισαν οι Coca Cola (+2,33%), Jumbo (+1,67%), Aegean (+1,48%) και ΕΥΔΑΠ (+1,05$%).

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης, από την άλλη, έκλεισε στα «πράσινα» με +0,51% στις 3.017,570 μονάδες. η Bally’s Intralot βγήκε κερδισμένη κατά +2,11%, ο Fourlis έκλεισε στο +1,54%, η Ideal στο +1,12% και η ΚΡΙ ΚΡΙ στο +1,98%. Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 1% κατέγραψε ο ΑΒΑΞ και η Quest.

Με υπολογίσιμες απώλειες -1,73% έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης, στις 2.977,130 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Optima (-4,74%) στα 13,87 ευρώ, ακολουθούμενη από την ΕΤΕ (-2,05%) στα 16,045 ευρώ, την ΑΛΦΑ (-1,76%) στα 4,19 ευρώ, την ΠΕΙΡ (-1,61%) στα 9,514 ευρώ και την ΕΥΡΩ (-1,41%) στα 4,392 ευρώ. Η CrediaBank έκλεισε με απώλειες 1,08%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έκανε τη διαφορά στο +0,19%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 340,57 εκατ. ευρώ, με 61,75 εκατ. ευρώ να αφορούν συναλλαγές επί πακέτων. Τον μεγαλύτερο τζίρο, 66,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε η Eurobank, ακολουθούμενη από την Πειραιώς με 58,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα 189,69 δισ. ευρώ. Στο ισοζύγιο των τίτλων, 72 μετοχές έκλεισαν με απώλειες, 35 με κέρδη και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κακοί οιωνοί από τις διεθνείς αγορές

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έκαναν τους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς, εξέλιξη που επηρέασε και το ΧΑ, με τους επενδυτές να «ποντάρουν» στο profit tacking.

Η πτώση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης και του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβάρυνε την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για τις τιμές στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στροφή προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Χωρίς σημαντικές εγχώριες ειδήσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, η ελληνική αγορά ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις του εξωτερικού.

Στο ίδιο πλαίσιο, η νευρικότητα στις αγορές ομολόγων και οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας συνθέτουν ένα λιγότερο φιλικό περιβάλλον για ανάληψη ρίσκου, ενισχύοντας την τάση για ρευστοποιήσεις μετά την ισχυρή άνοδο του 2026.

Η προσέγγιση της AXIA Alpha Finance

Την επιφυλακτικότητα αυτή υιοθετεί και η AXIA Alpha Finance για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Κατά την εκτίμησή της, η μεγάλη άνοδος που έχει προηγηθεί αφήνει περιθώρια αποφόρτισης, καθώς μέρος των επενδυτών έχει ήδη τοποθετηθεί ενόψει της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. Η προσέλκυση νέων κεφαλαίων μπορεί, παράλληλα, να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, ιδίως όσο οι διεθνείς συνθήκες παραμένουν ασταθείς.

Η πιο συγκρατημένη βραχυπρόθεσμη εικόνα δεν αναιρεί, ωστόσο, την ελκυστικότητα των αποτιμήσεων ούτε τη θετική εικόνα των εταιρικών και μακροοικονομικών μεγεθών. Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων τοποθετήσεων σε χαμηλότερα επίπεδα.

Για την AXIA Alpha Finance, μια διόρθωση δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης και μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία εισόδου, εφόσον οι πιέσεις δεν συνοδευτούν από ουσιαστική επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών.