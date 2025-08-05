ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μάλλον» δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (5/8) ότι «μάλλον» δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

«Θα ήθελα να κατέβω», είπε όταν ρωτήθηκε για αυτή τη δυνατότητα στο CNBC. «Έχω τα καλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που είχα ποτέ».

Η 22η Τροπολογία του Συντάγματος απαγορεύει σε οποιονδήποτε να εκλεγεί πρόεδρος περισσότερες από δύο φορές. Αυτό ισχύει και για τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι δύο θητείες του δεν είναι συνεχόμενες.

Ωστόσο, σύμμαχοι του προέδρου — και ο ίδιος ο Τραμπ — έχουν επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπηρετήσει και άλλη θητεία, παρά την απαγόρευση του Συντάγματος. Υπάρχουν πιθανοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να προσπαθήσει να παρακάμψει αυτήν την εντολή, όπως η κατάργηση της τροπολογίας ή το να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόεδρος και να αναλάβει την προεδρία, σύμφωνα με το Politico.

Ο Τραμπ στο παρελθόν είχε αρνηθεί να αποκλείσει μια τρίτη θητεία, λέγοντας στο NBC τον Μάρτιο ότι «υπάρχουν μέθοδοι» για να αναλάβει ξανά το αξίωμα αν το ήθελε.

«Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν συντριπτικά τον πρόεδρο Τραμπ και τις πολιτικές του America First. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να το σκεφτεί και είναι επικεντρωμένος στο να αναιρέσει όλη τη ζημιά που προκάλεσε ο Μπάιντεν και να Ξανακάνει την Αμερική Μεγάλη», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσεούνγκ.

Στο επίσημο κατάστημα εμπορευμάτων του, ήδη πωλούνται προϊόντα Trump 2028.

«Το μέλλον φαίνεται λαμπρό! Ξαναγράψτε τους κανόνες με το καπέλο Trump 2028 με ψηλό γείσο», γράφει η περιγραφή ενός προϊόντος.