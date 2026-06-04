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Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Οικονομία
18:53 - 04 Ιουν 2026

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική επιβράδυνση των ανατιμήσεων στις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας καταγράφουν τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.  

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των διαθέσιμων δεδομένων, μετά την εφαρμογή της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2026 διαπιστώνεται ξεκάθαρη αλλαγή στη δυναμική της αγοράς στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο μέτρο.

Συγκεκριμένα, οι μηνιαίες ανατιμήσεις υποχώρησαν από 881 κατά μέσο όρο στο διάστημα Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 σε 17,5 την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026, δηλαδή καταγράφεται μείωση κατά 50,3 φορές στον ρυθμό αυξήσεων τιμών μετά την έναρξη εφαρμογής της ΠΝΠ.

Την ίδια στιγμή, οι μειώσεις τιμών εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο, καθώς από 27 κατά μέσο όρο πριν την εφαρμογή του μέτρου ανήλθαν σε 1.808 μετά την εφαρμογή του, σημειώνοντας αύξηση περίπου 67 φορές.

Ερμηνεία των στοιχείων

Σύμφωνα με την Αρχή, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ως μηχανισμός συμμόρφωσης και αποτροπής υπέρβασης των επιτρεπόμενων περιθωρίων κέρδους. Όπως επισημαίνεται, μετά την εφαρμογή της ΠΝΠ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες κατηγορίες εμφανίζουν πιο συγκρατημένη στάση ως προς τις αυξήσεις τιμών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των μειώσεων.

Η Αρχή διευκρινίζει ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν συνιστά καθολικό πάγωμα τιμών στην αγορά. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο επιχείρησης και κωδικού προϊόντος, με βάση τη σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά δεδομένα και όχι μέσω ενιαίου ποσοστού που εφαρμόζεται οριζόντια.

Όπως αναφέρεται, η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει τον εντοπισμό προϊόντων και κατηγοριών με αποκλίσεις, τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις, τη σύγκριση περιόδων αναφοράς και ελέγχου και τον υπολογισμό του μικτού περιθωρίου κέρδους. Κυρώσεις επιβάλλονται μόνο όταν διαπιστώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου.

Παράλληλα, η Αρχή σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν συνεπάγονται μηδενισμό του πληθωρισμού στα τρόφιμα συνολικά, καθώς ο γενικός δείκτης επηρεάζεται από παράγοντες όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, οι διεθνείς τιμές και κατηγορίες αγαθών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ.

«Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ανταποκρίνεται όταν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, έλεγχος και διαφάνεια. Η Αρχή θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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