Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή εκδρομής στην Αίγινα για 85 παιδιά από την Ουκρανία

Τη διοργάνωση εκδρομής για 85 παιδιά από την Ουκρανία και τους συνοδούς τους, που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση «Ζήτα Παιδική Εξοχή Κερατέας», ανέλαβε η Attica Group, με τη στήριξη της Hellenic Seaways. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 στην Αίγινα, με την παρουσία στελεχών του Ομίλου Attica και την προσδοκία δημιουργίας ευχάριστων εικόνων στα παιδιά που έχουν βιώσει τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου στην χώρα τους.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το ταχύπλοο Flying Cat 5 της Hellenic Seaways, μέλος του Ομίλου Attica, εκτέλεσε ειδικό δρομολόγιο εξασφαλίζοντας την άνετη μετακίνηση των παιδιών και των συνοδών τους από τον Πειραιά στην Αίγινα. Αντιστοίχως ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των εξόδων κατά την παραμονή και περιήγηση στο νησί.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της ημέρας περιέλαβε επίσκεψη σε εμβληματικά θρησκευτικά και αρχαιολογικά σημεία της Αίγινας, όπως ο Ιερός Ναός του Αγίου Νεκταρίου και ο Αρχαιολογικός Χώρος της Αφαίας, δίνοντας στα παιδιά και τους συνοδούς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με δραστηριότητες αναψυχής και γεύμα στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της δράσης, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Attica Group, κ. Κάλλια Μυλωνάκη, δήλωσε:

«Η στήριξη παιδιών και οικογενειών που έχουν βιώσει τις συνέπειες του πολέμου αποτελεί μια ουσιαστική πράξη υποστήριξης και αλληλεγγύης που ξεπερνάει τα όρια της χώρας μας. Πίσω από κάθε έναν από τους συμμετέχοντες υπάρχει μια ξεχωριστή και δύσκολη ανθρώπινη ιστορία. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε όμορφες εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των παιδιών και των συνοδών τους, όταν επιστρέψουν στη χώρα τους».