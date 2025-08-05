Παπαστεργίου: 13 ελληνικοί μικροδορυφόροι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης – Σχεδόν 750.000 πολίτες έβγαλαν προσωπικό αριθμό

Την αποφασιστική είσοδο της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα υπογράμμισε την Τρίτη (5/8) ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως ανέφερε, στην ΕΡΤ, η χώρα στέλνει τους πρώτους επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους στο διάστημα, σε μια προσπάθεια που συνδέεται άμεσα με την πολιτική προστασία και την ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής παραγωγής. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής 750.000 πολίτες έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό αριθμό.

Μικροδορυφόροι με μεγάλο αποτύπωμα

Σχολιάζοντας την χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα γραφεία εταιρείας που κατασκευάζει στη χώρα μας τους πρώτους μικροδορυφόρους ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «μικροδορυφόρους με μεγάλο αποτύπωμα». Μιλώντας στον δημοσιογράφο Κώστα Λασκαράτο τόνισε ότι το νέο πρόγραμμα δεν βρίσκεται πια στη σφαίρα της φαντασίας. «Ήδη τον προηγούμενο μήνα στάλθηκε ο πρώτος ερευνητικός δορυφόρος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, αλλά οι δύο (μικροδορυφόροι) που είδαμε χθες (4/8) με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην ICEYE είναι πλέον οι πρώτοι επιχειρησιακοί δορυφόροι και φεύγουν για το διάστημα στα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, με την επόμενη αποστολή».

Και όπως αποκάλυψε, «σήμερα φορτώθηκαν και φεύγους για τις ΗΠΑ». Οι εν λόγω δορυφόροι, όπως είπε, είναι τεχνολογίας SAR (Synthetic Aperture Radar), γεγονός που επιτρέπει τη λήψη εικόνων (γεωαποτύπωση) ακόμη και μέσα από σύννεφα ή σε συνθήκες κακοκαιρίας. Η χρήση τους εστιάζει στην πολιτική προστασία, την καταγραφή ζημιών, πλημμυρών και πυρκαγιών, όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργίου.

«Η Ελλάδα συνολικά θα στείλει σε αυτή τη φάση, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, 13 μικροδορυφόρους διαφορετικών τεχνολογιών», τόνισε. Και όπως συμπλήρωσε «η συγκεκριμένη εταιρεία (σ.σ. ICEYE) δεν ήρθε απλώς να ανοίξει ένα γραφείο εδώ. Υπάρχουν άλλες δύο εταιρείες που έχουν έρθει στην Ελλάδα» σημειώνοντας ότι κατασκευάζουν όχι μόνο τους ελληνικούς δορυφόρους αλλά και ένα σταθερό κομμάτι των δορυφόρων της παραγωγής τους.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι Έλληνες μηχανικοί εργάζονται στην εταιρεία και κάποιοι εξ αυτών επέστρεψαν από το εξωτερικό για το λόγο αυτό», ανέφερε. Επιπλέον, όπως διευκρίνισε, «περίπου 90 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην παραγωγή εξαρτημάτων, από καλώδια μέχρι αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας, με το οικοσύστημα πλέον να ενισχύεται και να αποκτά διεθνή ορατότητα».

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε πως το εγχείρημα δημιουργεί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και τροφοδοτεί με αισιοδοξία την αγορά, καθώς αποδεικνύεται πως «υπάρχουν ελληνικά μυαλά που μπορούν να παράξουν τεχνολογία αιχμής».

Σχεδόν 750.000 οι πολίτες που έβγαλαν προσωπικό αριθμό

Ερωτηθείς για τον προσωπικό αριθμό δήλωσε ότι «αυτό το οποίο κερδίζουν οι πολίτες, οι οποίοι μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα βγάλουν προσωπικό αριθμό, είναι ότι μπορούν να επιλέξουν το πρόθεμά του, δηλαδή τα δύο από τα τρία αλφαριθμητικά του προσωπικού αριθμού». Και όπως είπε, ήδη πάνω από 700.000 πολίτες, έχουν βγάλει προσωπικό αριθμό, με τον αριθμό να πλησιάζει σχεδόν τους 750.000.

Απαντώντας ο Υπουργός για την εφαρμογή καταγγελιών «Mystreet» απάντησε ότι «είναι πολύ χρηστική» συμπληρώνοντας ωστόσο ότι αναμένει τη συνεργασία των δήμων να ενημερώσουν την εφαρμογή με περισσότερα στοιχεία.