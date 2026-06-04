ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:21 - 04 Ιουν 2026

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Μέτωπο» αντιπαράθεσης άνοιξε ξανά η Ryanair με τη Fraport, εξαπολύοντας «βολές» με αφορμή τα σχέδια για τον επικείμενο τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.  

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ασκεί δριμεία κριτική στην απόφαση της Fraport Greece να προχωρήσει σε αύξηση των τελών κατά 390%, μετά την ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου μέσα στο ίδιο έτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη απόφαση θα καταστήσει την Καλαμάτα «μη ανταγωνιστική από τη μια στιγμή στην άλλη», με αποτέλεσμα να θεωρείται αναπόφευκτη η μείωση δρομολογίων, ο περιορισμός των επιλογών για τους επιβάτες και η σημαντική απώλεια τουριστικών εσόδων για την τοπική οικονομία.

Οι περικοπές

Η Ryanair επισημαίνει ότι η περίπτωση της Καλαμάτας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο μονοπωλιακός διαχειριστής έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις των τελών κατά 66% στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια μετά την πανδημία.

Παράλληλα, κατηγορεί τη Fraport ότι δεν μετέφερε στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ), όπως είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η συγκεκριμένη τιμολογιακή πρακτική οδήγησε ήδη στο κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, όπου επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη, καθώς και στη διακοπή της δραστηριότητάς της σε Χανιά και Ηράκλειο για τη χειμερινή περίοδο του 2026.

Κριτική προς την κυβέρνηση

Η διοίκηση της Ryanair στρέφει τις επικρίσεις της και προς την ελληνική κυβέρνηση, καλώντας την να αιτιολογήσει την υπογραφή τέτοιων «δυσμενών συμβάσεων παραχώρησης». Όπως αναφέρει, παρότι το Δημόσιο αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά έσοδα από τη συμφωνία, σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με την εταιρεία, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύεται οικονομικά ο διαχειριστής.

Εμπορικός διευθυντής Ryanair: Πέρα από κάθε λογική η αύξηση των τελών

Σε αυστηρό τόνο, ο Εμπορικός Διευθυντής (CCO) της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε: «Είναι πέρα από κάθε λογική το γεγονός ότι το γερμανικών συμφερόντων μονοπώλιο της Fraport Greece σχεδιάζει να τετραπλασιάσει τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η Ryanair έχει ήδη αναγκαστεί να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη —όπου στάθμευαν τρία αεροσκάφη της— και να διακόψει τη λειτουργία της στα Χανιά και το Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στις τιμές από τον μονοπωλιακό διαχειριστή των αεροδρομίων. Τώρα σχεδιάζουν να κάνουν το ίδιο και στην Καλαμάτα. Αυτό δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Αυτή η υπερβολική και αδικαιολόγητη αύξηση θα καταστήσει την Καλαμάτα μη ανταγωνιστική από τη μια μέρα στην άλλη. Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περικοπές στην επιβατική κίνηση, λιγότερες επιλογές για τους επιβάτες και απώλεια τουριστικών εσόδων για τις τοπικές οικονομίες της ελληνικής περιφέρειας. Για άλλη μια φορά, η τιμολογιακή πολιτική του μονοπωλίου της Fraport Greece βλάπτει την ελληνική περιφέρεια. Αν δεν ανατραπεί αυτή η απόφαση, οι Έλληνες επιβάτες και ο τουρισμός θα πληρώσουν το τίμημα — ιδιαίτερα κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης (εκτός αιχμής) και τη χειμερινή περίοδο.»

Ο κ. McGuinness κατέληξε επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μια ευκαιρία για την Καλαμάτα και άλλα ελληνικά αεροδρόμια να εξασφαλίσουν σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να μειώσουν τη χρόνια εποχικότητα. Ωστόσο, αυτή η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η Fraport Greece "παγώσει" τις χρεώσεις των αεροδρομίων και μετακυλίσει ολόκληρη τη μείωση του 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ) στους επιβάτες σε όλα τα αεροδρόμια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»
Επιχειρήσεις

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές
Ειδήσεις

Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές

Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ryanair: Οργισμένη ανακοίνωση κατά της Fraport για τη Θεσσαλονίκη

Χρηστίδης: Η Ryanair εκβιάζει για να κερδίσει περισσότερα - Να δράσει άμεσα η κυβέρνηση
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χρηστίδης: Η Ryanair εκβιάζει για να κερδίσει περισσότερα - Να δράσει άμεσα η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/06/2026 - 08:12

Τον Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για Γραμματέα της ΝΔ ενόψει εκλογών

Ναυτιλία
05/06/2026 - 08:03

Ο Lloyd’s Register έδωσε τεχνική έγκριση σε σχέδιο πυρηνοκίνητου πλοίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 08:01

Τουρκική εφημερίδα καλεί τους Τούρκους πολίτες να μην κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Ειδήσεις
05/06/2026 - 07:54

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 07:02

Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA ξεκινάει την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/06/2026 - 06:57

Ποσο κοστίζει στην Ελλάδα το νέο Peugeot 408

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 23:35

Wall Street: Ο Dow Jones σε νέα υψηλά παρά τους «κραδασμούς»

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 22:59

Theon: Διανομή μερίσματος €0,31 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η καταβολή

Πολιτική
04/06/2026 - 22:45

Ανδρουλάκης: Αρκετά τα δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος – Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:30

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

Ειδήσεις
04/06/2026 - 22:16

Ουκρανικό: Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Πούτιν – Έτοιμος για συνάντηση ο Ζελένσκι

Οικονομία
04/06/2026 - 22:06

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Υγεία
04/06/2026 - 22:00

Παιδικό Τραύμα: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 21:44

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
04/06/2026 - 21:25

Νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Tι αλλάζει

Πολιτική
04/06/2026 - 21:01

Δημοσκόπηση: Η ΕΛΑΣ δεύτερη με απόσταση 13,3% από τη ΝΔ – Οι πολίτες «ψηφίζουν» κυβέρνηση συνεργασίας

Υγεία
04/06/2026 - 21:00

Όταν ο φόβος της απόρριψης σε κάνει να μη ζητάς αυτό που θέλεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:36

Πούτιν: Με αμοιβαίους συμβιβασμούς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα

Ειδήσεις
04/06/2026 - 20:10

Λαβρόφ κατά ΗΠΑ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον του Τραμπ, όχι του Μπάιντεν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:55

Ορμούζ: Τέσσερα ιρανικά τάνκερ με 7 εκατ. βαρέλια πετρελαίου «έσπασαν» τον αμερικανικό αποκλεισμό

Ειδήσεις
04/06/2026 - 19:49

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:36

Intracom: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% του κεφαλαίου

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 19:14

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις επιμέρους πιέσεις

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 19:05

Alpha Trust: Θετικό το ΔΣ στη δημόσια πρόταση της Alpha Bank

Οικονομία
04/06/2026 - 18:53

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Μείωση ανατιμήσεων κατά 50 φορές μετά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 18:46

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Ένταση σημειώθηκε μεταξύ Γεωργιάδη και εργαζομένων

Πολιτική
04/06/2026 - 18:38

Γερουλάνος: Το «Ελλάδα 2.0» δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ - Πόσα έργα χάθηκαν

Magazino
04/06/2026 - 18:33

Politico: Το Μουντιάλ αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του Μακρόν να επωφεληθεί πολιτικά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική επιτυχία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
04/06/2026 - 18:21

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Ναυτιλία
04/06/2026 - 18:18

Τα πέντε τεχνολογικά cluster ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ