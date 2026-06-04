Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

«Μέτωπο» αντιπαράθεσης άνοιξε ξανά η Ryanair με τη Fraport, εξαπολύοντας «βολές» με αφορμή τα σχέδια για τον επικείμενο τετραπλασιασμό των τελών στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ασκεί δριμεία κριτική στην απόφαση της Fraport Greece να προχωρήσει σε αύξηση των τελών κατά 390%, μετά την ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου μέσα στο ίδιο έτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη απόφαση θα καταστήσει την Καλαμάτα «μη ανταγωνιστική από τη μια στιγμή στην άλλη», με αποτέλεσμα να θεωρείται αναπόφευκτη η μείωση δρομολογίων, ο περιορισμός των επιλογών για τους επιβάτες και η σημαντική απώλεια τουριστικών εσόδων για την τοπική οικονομία.

Οι περικοπές

Η Ryanair επισημαίνει ότι η περίπτωση της Καλαμάτας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο μονοπωλιακός διαχειριστής έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις των τελών κατά 66% στα υπόλοιπα ελληνικά αεροδρόμια μετά την πανδημία.

Παράλληλα, κατηγορεί τη Fraport ότι δεν μετέφερε στους επιβάτες τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ), όπως είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η συγκεκριμένη τιμολογιακή πρακτική οδήγησε ήδη στο κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, όπου επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη, καθώς και στη διακοπή της δραστηριότητάς της σε Χανιά και Ηράκλειο για τη χειμερινή περίοδο του 2026.

Κριτική προς την κυβέρνηση

Η διοίκηση της Ryanair στρέφει τις επικρίσεις της και προς την ελληνική κυβέρνηση, καλώντας την να αιτιολογήσει την υπογραφή τέτοιων «δυσμενών συμβάσεων παραχώρησης». Όπως αναφέρει, παρότι το Δημόσιο αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά έσοδα από τη συμφωνία, σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με την εταιρεία, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας, ενώ παράλληλα ενισχύεται οικονομικά ο διαχειριστής.

Εμπορικός διευθυντής Ryanair: Πέρα από κάθε λογική η αύξηση των τελών

Σε αυστηρό τόνο, ο Εμπορικός Διευθυντής (CCO) της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε: «Είναι πέρα από κάθε λογική το γεγονός ότι το γερμανικών συμφερόντων μονοπώλιο της Fraport Greece σχεδιάζει να τετραπλασιάσει τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Η Ryanair έχει ήδη αναγκαστεί να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη —όπου στάθμευαν τρία αεροσκάφη της— και να διακόψει τη λειτουργία της στα Χανιά και το Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026, ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στις τιμές από τον μονοπωλιακό διαχειριστή των αεροδρομίων. Τώρα σχεδιάζουν να κάνουν το ίδιο και στην Καλαμάτα. Αυτό δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Αυτή η υπερβολική και αδικαιολόγητη αύξηση θα καταστήσει την Καλαμάτα μη ανταγωνιστική από τη μια μέρα στην άλλη. Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περικοπές στην επιβατική κίνηση, λιγότερες επιλογές για τους επιβάτες και απώλεια τουριστικών εσόδων για τις τοπικές οικονομίες της ελληνικής περιφέρειας. Για άλλη μια φορά, η τιμολογιακή πολιτική του μονοπωλίου της Fraport Greece βλάπτει την ελληνική περιφέρεια. Αν δεν ανατραπεί αυτή η απόφαση, οι Έλληνες επιβάτες και ο τουρισμός θα πληρώσουν το τίμημα — ιδιαίτερα κατά τους μήνες χαμηλής ζήτησης (εκτός αιχμής) και τη χειμερινή περίοδο.»

Ο κ. McGuinness κατέληξε επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μια ευκαιρία για την Καλαμάτα και άλλα ελληνικά αεροδρόμια να εξασφαλίσουν σημαντική ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και να μειώσουν τη χρόνια εποχικότητα. Ωστόσο, αυτή η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η Fraport Greece "παγώσει" τις χρεώσεις των αεροδρομίων και μετακυλίσει ολόκληρη τη μείωση του 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΑΑ) στους επιβάτες σε όλα τα αεροδρόμια».